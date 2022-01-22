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【有我】陳柏宇訪深水埗人情味雜貨店　葉巧琳梁仲恆合演暖心故事

娛樂 21:09 2022/01/22

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Jason訪小店拍MV。

陳柏宇去年在紅館舉行了《陳柏宇Fight For _ _ _ Live in Hong Kong Coliseum》演唱會，打正旗號的「Fight For」主題，新歌《有我》則發放最大力量， 利用他的歌聲守護大家。

〈有我〉MV製作沿用《對得起自己》葉巧琳（Mischa）飾演的失婚婦人角色，為著女兒的未來而移民，從中道出母女三代的相處，互相守護自己女兒的寫實故事。

暖心香港小故事。

今次已是Mischa繼〈航拍〉及〈對得起自己〉後，第三度擔演Jason MV的女主角，能夠有對方的幫助，Jason自是十分感激，並打趣說會親自執導及主演Mischa下一首歌曲的MV，以作補償。除了Mischa外，電影《媽媽的神奇小子》中飾演蘇樺偉的演員梁仲恆亦有參與《有我》的MV演出，扮演Mischa的弟弟。

這是一個十分寫實的香港故事，MV特別在深水埗一間歷史悠久的糧油雜貨店取景，以捕捉親人之間暖心的一面，拍攝其中一幕邊哭邊食糭的戲份時，Mischa本一早準備了眼藥水，在拍至最後一Take時，Mischa自然而然流出了真眼淚，營造出令人動容的一幕，現場工作人員也對他改觀，對她讚不絕口。

最新影片：陳秀珠訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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