【六合彩】馬會宣布取消2月5日六合彩金多寶　周三起關閉全港場外投注處

▲ 馬會宣布取消2月5日六合彩金多寶，周三起關閉全港全港場外投注處。資料圖片

因應新型冠狀病毒疫情愈趨嚴峻，香港賽馬會深夜宣布周一及周二關閉深水埗、葵涌及荃灣等15個疫情嚴重地區的場外投注處，並由1月26日(周三)起暫時關閉全港場外投注處。同時取消2月5日的六合彩金多寶，馬會將在疫情容許的情況下於適當時間再舉行金多寶攪珠。

特別通告 – 場外投注處、電話投注及六合彩攪珠的特別安排如下--

外投注處運作：

於1月24日及25日，部分位於疫情較嚴峻地區的 15個場外投注處將會暫停服務* ，而其他開放的場外投注處只會提供投注戶口提存及兌換現金券或中獎彩票的服務。

，而其他開放的場外投注處只會提供投注戶口提存及兌換現金券或中獎彩票的服務。 由1月26日起，全港場外投注處將暫時關閉，直至另行通知。

電話投注服務：

由1月24日起，電話投注熱線包括1881、1882、1883、1884、1885、1887、1889、「優越」紅卡及各快線服務將暫時停止服務，直至另行通知。1886電話投注自動服務系統維持正常服務。

六合彩攪珠：

於1月27日舉行的六合彩攪珠完成後，六合彩攪珠只接受1886電話投注自動服務系統及互動投注服務購買彩票，包括網上投注服務「投注區」及流動投注服務，直至另行通知。

於2月5日舉行的六合彩攪珠將不設金多寶。本會將在疫情容許的情況下於適當時間再舉行金多寶攪珠。

*於1月24日及25日暫停服務的15個場外投注處：

深水埗桂林街

深水埗汝州街

石硤尾偉智街

石硤尾大埔道

太子長沙灣道

長沙灣順寧道

長沙灣青山道

美孚荔灣道

荃灣荃富街

荃灣青山道

葵涌大隴街

葵興

葵芳

葵涌榮芳路

荃灣沙咀道

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯 李志強