【寵物群組】再多一間寵物店環境樣本呈陽性　「I Love Rabbit」兩個地點納強檢

▲ 中心繼續跟進與寵物店相關個案，陽性檢測個案共有9宗。（陳國峰攝）

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈持續，衞生防護中心周六晚總結個案，1月22日新增26宗確診個案，至今本港累計確診個案12,932宗。新增個案包括一宗輸入個案、19宗與輸入個案有流行病學關連個案、3宗本地個案，及3宗與本地個案有流行病學關連的個案。

中心指出，25宗涉及變異病毒株的感染，一宗的變異病毒株檢測結果待定。個案涉及14男12女，年齡介乎9個月大至88歲。

此外，根據公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認早前公布的個案（12971、13052、13054、13055、13057、13058、13062、13068、13076、13085及13090）均帶有需要關注的變異病毒株Omicron，香港至今共錄得517宗涉及Omicron的個案。



中心亦正繼續跟進與寵物店相關的新型冠狀病毒陽性檢測個案，與寵物店相關的陽性檢測個案共有9宗，（個案13047、13059、13073、13110、13118、13120、13123、13124及13151），有關流行病學調查仍然進行中。

截至周六（22日）晚上，中心在有關寵物店及貨倉採集共738個環境樣本，其中共34個呈陽性。最新化驗結果顯示新增一間寵物店，位於旺角通菜街160號地下「I Love Rabbit」及一間貨倉銅鑼灣利園山道27B號「I Love Rabbit」採集的環境樣本亦呈陽性。

為審慎起見，上述新增的地點會被納入強制檢測公告。任何人在１月7日至1月18日期間曾身處上述地點的人士，須在指定日期接受強制檢測。該兩地點的員工會被安排到檢疫中心進行強制檢疫。



另外，由於埃塞俄比亞航空營運於1月19日由埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴和泰國曼谷飛抵香港的航班（ET608）有一名乘客經抵港檢測呈陽性，以及有兩名乘客未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）指明的條件，衞生署遂引用第599H章，禁止埃塞俄比亞航空營運的客機在1月22日至2月4日期間從亞的斯亞貝巴和曼谷着陸香港。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：伍瑋瑋