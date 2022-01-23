【葵涌邨爆疫】葵涌邨曉葵樓、旭葵樓及雅葵樓強檢　發現3宗初步陽性【不斷更新】

▲ 消息指，逸葵樓再多逾10宗初步陽性。

本港爆發第五波疫情，社區爆發多條傳播鏈，葵涌邨逸葵樓、映葵樓群組，出現大型爆發。早前政府宣布圍封逸葵樓5天至1月26日，消息指，今日（23日）再新增至少10宗初步確診。

【11：00】

政府昨晚（22日）限制葵涌邨曉葵樓、旭葵樓及雅葵樓內的人士，須留在其處所並接受強制檢測截至今日凌晨1時，約2,300名曉葵樓居民和訪客接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案；約1 840名雅葵樓居民和訪客接受檢測，其中發現2宗初步陽性檢測個案；約1,820名旭葵樓居民和訪客接受檢測，其中發現1宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

政府亦在曉葵樓內派員到訪約1,060戶，當中約150戶在過程中沒人應門；在雅葵樓內派員到訪約800戶，當中約115戶在過程中沒人應門；在旭葵樓內派員到訪約800戶，當中約100戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【10：00】

早前政府宣布圍封逸葵樓5天至1月26日，消息指，今日（23日）再新增至少10宗初步確診。

另外，政府今日會於葵涌邨內多個地點增設流動採樣站及於下列地點重開流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費服務。

流動採樣站地點：

葵涌邨旭葵樓對出空地

葵涌邨綠葵樓對出羽毛球場及籃球場

葵涌邨芊葵樓對出羽毛球場及籃球場

葵涌邨秋葵樓旁空地

葵涌邨春葵樓旁排球場

葵涌邨百葵樓對出空地／球場

葵涌邨芷葵樓或茵葵樓旁空地

石硤尾邨美如樓對出空地

將軍澳寶盈花園第4座對出空地

屯門寶田邨第3座對出空地

屯門翠寧花園2座對出空地

另外，為應對最新的疫情發展，個別原定開放的流動採樣站會在今日停止運作。這些流動採樣站分別位於：

維多利亞公園手球場、銅鑼灣社區中心、石排灣邨碧朗樓、漁光道體育館、黃竹坑遊樂場、長沙灣體育館、長沙灣遊樂場、荔枝角公園入口、油麻地鴉打街臨時遊樂場、大圍村南道、大埔社區中心、屯門建生社區會堂及長康邨康貴樓。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：李榮忠