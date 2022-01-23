【第五波疫情】袁國勇指本港確診個案幾何級數上升　料2至3個月後疫情才受控

▲ 袁國勇。(黃傑偉攝)

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷，昨日（22日）多宗初步陽性個案涉葵涌邨逸葵樓、映葵樓群組，出現大型爆發。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇出席電視節目《講清講楚》表示，確診個案正幾何級數上升，未來7至14日確診個案會大幅增加，預期要2至3個月後疫情才可受控。

袁稱，整條邨圍封是言之尚早，但居民首五日每日檢測是有必要，因為該邨有清潔工人受感染，他們會四處流動在公共空間不斷走動，病毒已佈滿電梯按鈕等地方導致該邨大爆發，他建議，葵涌邨居民盡量留在家中，外出時亦要帶戴2個口罩，保持室內空氣流通，又稱居民對邨內爆疫不用太擔心，因為已知感染新冠變種病毒Ormicron後重症個案較少。

他補充，暫未清楚逸葵樓居家隔離是否需要延長日數，須觀察5天隔離後的情況才可決定。他強調，提高接種率至近100%，才可建立社區免疫屏障。

他認為，昨日特首出席記者會時沒有戴口罩，認為若她已進行核酸檢測呈陰性，其他在場人士已佩戴口罩，相信染疫風險很少，不過因為Ormicron的傳播力強，他呼籲所有專家、領袖應以身作則佩戴口罩，「所以我一直帶兩個口罩俾大家睇」，令市民正視病毒的嚴重性，跟從佩戴2個口罩的呼籲。

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記者：陳麗娜