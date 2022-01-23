【新冠肺炎】一名海關關員初步確診曾接觸確診貨倉倉員　昨日有出席記者會

▲ 一名海關關員初步確診曾接觸確診貨倉倉員，昨日有出席記者會。

一名海關關員初步確診新冠肺炎。他於本月20日曾到一家連鎖店貨倉參與調查一宗大麻二酚產品含四氫大麻酚成分案件，其間與一名貨倉職員有接觸。海關於昨晚（22日）知悉該名貨倉職員確診，而該名關員亦因身體不適而到醫院求醫，並於今早（23日）初步確診。



該名關員於昨日（22日）曾出席海關案件記者會，過去十四日沒有外遊記錄，工作期間一直有佩戴外科口罩。他最後一日上班日為1月22日。他目前已入院接受治療，情況穩定。



海關指高度關注事件，並採取下列措施：



（一）在等候衞生署進一步評估及建議前，海關已即時通知出席記者會的傳媒；



（二）與該名關員可能有緊密接觸的部門人員，將於今日盡快接受病毒檢測；



（三）部門已派員清潔及消毒該名關員的相關工作地方；



（四）海關進一步提醒同事注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳染風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫；以及



（五）已靈活調派人手，確保公務不受影響。



海關強調，將繼續與衞生署保持緊密聯繫，並會全力配合追蹤與該名人員的密切接觸者。

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記者：陳麗娜