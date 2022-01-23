【公關炎難】雪姨拍片比較盆菜踩良心茶餐廳　遭網民圍插急道歉：會用行動去彌補

▲ 雪姨爆公關災難。

人氣KOL雪姨經常拍片分享購物經驗，早前一條關於Chanel倒數月曆中伏的開廂片便為網民追捧。日前雪姨又再發功，拍片比較坊間大酒店及平民茶餐廳的盆菜質素，卻因批評了一間良心茶餐廳，而被網民鬧爆。

雪姨日前拍片，比較大酒店Ritz-Carlton、帝京酒店及基隆茶餐廳的盆菜，三份盆菜價錢分別為$688（一人份）、$788（二人份）及$128（一人份）。

雪姨在試過基隆茶餐廳的盆菜後，直指當中的蝦肉霉爛、髮菜少，提供的鮑魚對比Ritz-Carlton質質大有分別，在品評基基隆茶餐廳時指髮菜少，之後加插了生髮水的廣告，效果似十分突兀。

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網民指做法離地

最後她給基隆茶餐廳的評分只有2.5分，帝京酒店是7.5分，Ritz-Carlton是9分。

可是不少網民即留言指雪姨比較平民食店及大酒店十分離地，因兩者的價錢相差大，食物質素也不可以相提並論。而且基隆是出名的良心茶餐廳，疫情經期間經常派物資及飯盒給基層，深受網民支持。

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雪姨在收到大量負評後，即將影片下架，並在社交平台道歉，留言：「想同大家講點解會將兩間酒店級迷你盆菜同一間茶餐廳級嘅迷你盆菜做比較，係因為我哋拍呢啲影片之前，Content同事同我講咗，出面好少地方有出迷你盆菜。」

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她亦在IG再留言：「我哋嚟緊應該會為基隆做返啲事，大家請放心是會彌補的，我會勇於承認過錯，然後用行動去彌補。」

位於太子的基隆茶餐廳，向以關懷弱勢社群聞名。負責人Cat姐無懼風雨飄搖，堅持身體力行向區內長者及露宿者派發飯盒及防疫物資，希望齊齊度過困境，亦曾在疫情期間堅持逢星期三派發200個飯盒予露宿者。