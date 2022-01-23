【垃圾堆積】葵涌邨垃圾無人清理𨋢口堆積　驚現用過保護衣居民呻無公德心

▲ 葵涌邨因缺乏人手清理垃圾，出現垃圾堆積的情況。

本港爆發第五波疫情，葵涌邨逸葵樓、映葵樓群組，出現大型爆發。早前政府宣布圍封逸葵樓5天至1月26日，消息指，今日（23日）再新增至少10宗初步確診。不少葵涌邨居民通過Facebook發文，指各大廈連日來無人清理垃圾，甚至出現於𨋢口堆積的情況，擔心增加傳播風險。

不少葵涌邨居民於Facebook專頁「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」及社群「葵青講場」上載相片，顯示各樓層垃圾堆積的情況。從相片可見，垃圾桶「爆滿」，居民只好將垃圾放置在地上，部分垃圾更堆積至𨋢口。政府人員所派發的飯盒及飲品，被放置在垃圾桶對面，居民無奈表示「晚餐與垃圾一線之間」。

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居民呻無公德心

有映葵樓居民上載另一張相片，顯示有人隨手扔棄用過保護衣，大呻對方「無公德心」，呼籲各住戶包好垃圾才扔棄。 議員陳恒鑌亦於Facebook專頁發文，指由於葵涌邨16座樓40多位清潔工須到竹篙灣接受檢疫，清潔公司在調動人手方面出現困難，故無人清理垃圾，又認為垃圾積聚過久會造成二次傳播的危機。

相關帖文引來網民討論，有葵涌邨居民表示「呢幾日都係咁，應該無人手」、「棟棟樓都係冇人倒垃圾」。有人則認為居民亦有責任保持環境清潔，在非常時期盡量減少製造垃圾，「可以盡力分類垃圾（可回收嘅紙類、鋁罐、膠樽分開儲起，儲夠攞去回收），不能回收嘅就盡力壓縮，咁要真正掉出大堂大垃圾桶嘅垃圾就唔會咁大袋咁多」。

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責任編輯︰王明芳