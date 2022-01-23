【疫境自強】再考牌成功當蠟燭裱花導師　衛詩雅年宵市集擺檔開拓收入

▲ 衛詩雅再考牌成功。

堪稱「娛圈牌王」的藝人衛詩雅（Michelle）擁有不少專業牌照，包括：專業鑽石鑑定證書、導遊牌、車牌、救生員拯溺章、船主牌、大偈牌、潛水牌、初級中醫証書、寵物傳心術、戲劇表演班證書。

最近她又一成就解鎖，考獲「Korea Natural Design Association (KNDA) 蠟燭裱花導師」，而且更小試牛刀，自製錶花蠟燭進軍新年「大乾爹市集」。

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問到擺市集原因，原來跟「富貴KOL」雪姨有關，「因為有次同雪姨做嘢，她見我的蠟燭覺得好靚，全部用手裱，就叫我不如試擺市集玩玩，於是我就嘗試。」

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首次擺市集，Michelle坦言雖然緊張，但未有遇到大難題，反而發生不少「蝦碌」事：「好多甩漏，例如唔記得買袋，客人買走時冇袋給人、唔記得買枱布，最後用自己屋企塊窗簾等等甩轆嘢。」

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首次擺市集

Michelle的自製蠟燭並非玩玩吓，是認真到連去考牌：「我一向都好鍾意手作，有一次見到這些手裱蠟燭好靚，就去學，順便考個導師牌，看到時有否機會教啦，但應該不會了，因為我覺得我教人有啲難。」

擺市集期間，Michelle表示客人非常熱情，最難忘是原來每位客人都有看她的影片平台，「每個客人都會同我講：『我睇咗你嘅YouTube channel呀！』我都好難忘、好開心，客人講到我每條YouTube片嘅details。」

此外，為了今次市集，Michelle化身工廠女工，日日親手裱蠟燭，最後搞到「工傷」，「因為我每一杯都是自己裱，裱到手好攰、好痛，有日起身隻手屈唔埋，好驚！真係好難忘，因為驚隻手有事，不過隔兩日就好番。」

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不斷自我增值

事實衛詩雅十分好學，在圈中有「牌王」之稱。新界長大的衛詩雅與家人居於上水太平邨，家有一姊三弟。

她在16歲兼職任模特兒，2008年被模特兒公司推介為電視劇《四葉草之盛裝舞步愛作戰》試鏡，後來簽約英皇娛樂，於是她辭去當時鑽石銷售員的工作，成為全職藝人。

衛詩雅入行前已考取專業鑽石鑑定證書，這些年也積極考取不同牌照，同事都愛叫她「牌王」。她曾表示：「因我甚麼牌都有，車牌，船牌、大偈牌、導遊牌、潛水牌、寵物傳心術、中醫初級証書，如果有時間，不做一些事會覺很浪費，而考牌最實際。」

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▲ 衛詩雅已是小業主。

柳暗花明，身為「牌王」兼慳妹的她在三年前成功上車，以780萬購入啟德一個348呎的一房單位，並繳付了兩成首期約156萬港元，現時已收樓自住。

現在她有型資產---房屋，以及大批無形資產----「證書」，是真正的「小富婆」。