【奪命火警】大埔新興花園火警釀一對母子死亡　警方指爆炸情況不尋常

▲ 大埔新興花園火警釀一對母子死亡，警方指爆炸情況不尋常。（香港突發事故報料區）

大埔新興花園發生奪命火警，釀成一對母子死亡。事發於今日（23日）凌晨3時半左右，新興花園康誠閣15樓一單位發生火警，火勢相當猛烈，起火單位冒出火光及濃煙，期間更一度傳出爆炸聲，波及樓上其他單位，消防出動76名消防及救護員，12部消防車、3部救護車及一部快速應變急救車，約225名居民自行疏散，消防員協助30名居民離去。

警務處高級督察蔡清峰指，女死者年約60歲，男死者年約31歲，為母子關係。警方初步相信男死者於發生爆炸的房間墮樓，而其母親被發現倒臥於另一間睡房內，而墮樓男子的睡房，整個窗框跌下，玻璃粉碎，認為爆炸情況不尋常，特召來爆炸品處理課人員協助調查，單位內無發現助燃劑、壓縮氣或可能引致火警的電器。警方目前循多方面追查火警原因，初步未有定案。

消防處消防隊長黃志鈞表示，男死者從自己房間墮下，伏屍平台，救護人員到場證實已明顯死亡，其房間燒毀最為嚴重，相信他從自己房間躍下，女死者則在另一房間被發現，送院搶救無效，她左手二級燒傷及面部熏黑。

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責任編輯：李榮忠