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【倉鼠感染】袁國勇稱寵物群組出現2條傳播鏈　病毒經寵物傳人攻擊性或增強

社會 12:28 2022/01/23

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袁國勇稱寵物群組出現2條傳播鏈，病毒經寵物傳人攻擊性或增強。（無綫電視截圖）

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈持續，銅鑼灣寵物店一名女職員確診並帶有Delta變種病毒，並傳染多名顧客，當局不排除出現動物傳人個案，早前確診、住觀塘凱匯3座的聖若瑟英文中學17歲男學生，他兩名家人確診，都驗出帶有Delta病毒，詳情即看【下一頁】

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇出席電視節目《講清講楚》指，要觀察多7至14天才可了解是否斷截到感染Delta變種病毒的傳播鏈，他指最新2宗未曾到訪寵物店的確診者的基因排序，與寵物群組的確診者有15個基因不同，指已出現2條不同傳播鏈，料基於病毒經寵物傳人後，基因組為適應人類的身體而產生不同變化，強調相關變化有機會令病毒攻擊性增強，或令疫苗藥性降低，因此最初發現寵物有機會感染人類後，專家組有如此大反映，需要盡早控制寵物傳播的擴散，不過他指出寵物群組爆發情況，沒有葵涌邨傳播鏈嚴重。

最新2宗未曾到訪寵物店的確診個案，亦被發現染上Delta變種病毒，袁估計，任何感染源頭都有可能，因為本港大量市民有養寵物，17歲男確診者的補習老師曾到訪涉事的寵物店，或有機會因與補習老師接觸從而感染病毒，現階段最重要在寵物店做好防控措施。

袁重申，加強追蹤及提高接種率是穩定疫情的最佳方法，認為推出「疫苗護照」，強制市民進入公共處所須接種疫苗，是唯一令社會回復正常社交的方法。

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記者：陳麗娜

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