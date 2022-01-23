【第五波疫情】陳肇始指全港已增設70個流動檢測站　自願檢測每日達1萬人

▲ 陳肇始指全港已增設70個流動檢測站。（資料圖片）

食物及衞生局局長陳肇始今日（23日）發表網誌表示，本港疫情令人憂慮，傳播力極強的Omicron變異病毒株流入社區，社區出現多條傳播鏈。她指因應檢測需求，已增設約70個流動檢測站，各社區檢測中心的預約名額亦已進一步提升，並增加人手為市民提供服務。另外，她指過去兩星期，政府對超過500個地點發出強制檢測通告，其中包括多次次圍封住宅大廈強檢，全港總檢測次數約為140萬，而接收到「安心出行」流動應用程式發出的感染風險通知後，自願前往社區檢測中心或流動檢測站接受免費檢測的市民，過去一星期達至平均每天約一萬人，創了紀錄新高。

陳肇始指，在過去數周，政府除了將不同地點納入強制檢測公告外，為超過140萬名市民做檢測，擴大強制檢測的範圍包括全區例如屯門、多條街道如深水埗、或多幢大廈如香港仔；亦作多次「圍封」檢測行動，特別是在葵涌邨逸葵樓及映葵樓發現有超級傳播，具有極高風險，作出為期5天的圍封，以免病毒進一步擴散。

陳肇始呼籲，要留意政府公布新個案人士到過的地點，如果發現在同一時間曾經去過，即使沒有病徵，亦應盡快做檢測，例如上周深水埗區內數個區域出現許多傳播鏈，社區傳播風險極高，政府即時安排8個檢測點方便區內居民及在該區工作的人士，除了接受強制檢測外，也可以「願檢盡檢」，這些檢測點每天合共可為超過9000名市民提供免費檢測。

陳肇始強調，市民如有任何輕微病徵都應該立即求醫及接受檢測。至於醫生及醫護同工，亦不要忽視求診者出現的任何輕微病徵，必須安排病人接受檢測，希望盡早發現個案，截斷傳播鏈，遏制這一波疫情。

她強烈呼籲，市民應遵守近日收緊的社交距離措施，避免參加人多擠迫或不必要的活動或聚會，特別是避免跨家庭 活動或聚會。

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責任編輯：李榮忠