【2元乘車優惠】當局稱暫收到53.8萬份「樂悠咭」申請　籲合資格者月底前遞交申請

▲ 當局稱暫收到53.8萬份「樂悠咭」申請，籲合資格者月底前遞交申請。（羅致光網誌提供）

合資格的60至64歲人士如欲申請「樂悠咭」2元乘車優惠，本月底（31日）或之前遞交申請，否則將不能如期於2月27日起享用二元乘車優惠。勞工及福利局長羅致光表示，截至上星期三(19日)，共收到53.8萬份相關申請，估計只佔適齡人口8成8，即是有近7萬名合資格人士尚未申請。

羅致光發表網誌稱，難以掌握這7萬人是否少留意新聞、毋須乘搭公共交通工具，抑或現時到了內地或外地生活，希望合資格人士，重申如果想如期在下月27日享用優惠，就要在本月31日年廿九前，透過「八達通App」手機應用程式遞交申請，就可以「早申請早享受」。

羅致光補充，明白部分人不懂得如何申請，身邊又沒有家人協助，負責發卡的八達通已經自本月初起設立4間臨時「樂悠咭」申請服務中心，有職員協助他們辦理申請，將運作至3月12日。

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責任編輯：陳麗娜