【生命鬥士】4歲癌童Sheldon接受化療不適落淚　媽媽讚兒堅強面對：好快回復笑容

▲ 媽媽讚Sheldon勇敢面對病情。

本港4歲男童Sheldon於2020年確診患上罕見癌症「神經母細胞瘤」，治癒率僅半成。去年11月，家人帶他往西班牙接受脊椎腫瘤切除手術及Naxitamab免疫治療，可惜近日醫生表示治療無效，現時癌細胞擴散至手腕，建議在其身體狀況許可時盡快回港。在回港前Sheldon獲安排以化療暫控病情，媽媽昨日在Facebook專頁發文分享最新情況，表示兒子因藥物副作用而感不適落淚，令人心痛。

接受化療感不適落淚

Sheldon媽媽昨日（22日）在Facebook專頁「神母小戰士Sheldon」發文，指Naxitamab免疫治療無效，醫生安排Sheldon在回港前接受化療暫控病情。媽媽表示藥物的副作用令兒子感不適，「作嘔的感覺甚至令他哭了」，所幸上藥時間短，Sheldon很快便回復戰鬥力和笑容。

媽媽坦言得知西班牙治療無效之後，一度感到氣餒，早前表示「傷心到差不多昏過去」，每日以淚洗面。Sheldon看見媽媽一臉愁容，問她「怎麼哭了？」。媽媽驚覺自己不能消極下去，免得影響兒子的信心及心情。望見兒子堅強面對病情，媽媽亦受鼓舞：

連他本人也可以振作起來，我又怎能停下來甚至放棄呢？

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媽媽：信有神蹟出現

她續指自己已作好心理準備及最壞打算，但仍會繼續堅持，相信必定有神蹟出現。媽媽又請大家集氣，「繼續為我們誠心禱告，衪定必成全」。

網民紛紛留言打氣，「加油！一定會有奇蹟出現！」、「辛苦晒Sheldon媽媽爸爸！Sheldon真的很乖很懂事，所以你們一定要堅強撐住！」、「我們繼續祈禱祝福，明天會更好」、「感受到媽媽爸爸的辛苦與壓力，請保重身體，加油！」。

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責任編輯︰王明芳