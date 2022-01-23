【新冠肺炎】醫院藥劑師學會指兒童接種1/3劑量成人復必泰安全可行　倡每瓶疫苗最多抽取10劑

▲ 崔俊明倡每瓶疫苗最多抽取10劑。（冼偉倫攝）

5至11歲兒童下月9日起可以預約接種復必泰疫苗。香港醫院藥劑師學會今（23日）表示，「標示外使用」復必泰疫苗做法可行，建議每瓶成人復必泰疫苗，最多只可以抽10劑0.1毫升劑量疫苗為5至11歲兒童接種；又指兒童接種復必泰後抗體水平可維持12個月，呼籲盡早接種。

醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，目前兒童復必泰供應不足，估計今年7至8月才能供港，惟目前疫情嚴峻，為5至11歲數兒童接種尤其重要。他表示，兒童「標示外使用」藥物很常見，而分析後發現兒童及成人劑型復必泰疫苗的主要成分沒有分別，輔成分也只有緩衝溶液不同。崔俊明解釋，緩衝溶液作用為平衡疫苗酸鹼度和增加儲藏在低溫下的穩定性，成人復必泰的緩衝溶液為磷酸鹽緩衝生理鹽水，兒童復必泰則為Tris，兩者在臨床上沒有分別，不會影響疫苗安全性、功效及副作用等，只是Tris令疫苗貯存於2至8度更穩定及長時間；他又透露最新消息指，藥廠也計劃成人復必泰疫苗將轉用Tris作緩衝溶液。因此，認為「標示外使用」成人劑型復必泰疫苗為5至11歲接種為可行作法。

崔俊明又表示，成人及兒童劑型疫苗的玻璃藥瓶劑橡膠塞作用物料完全一樣，而藥廠建議每瓶兒童復必泰稀釋後只抽10劑，接種劑量為10微克，因此建議跟隨此做法，最多於成人復必泰抽取10劑，每劑10毫克劑量為兒童接種。他解釋，每瓶成人復必泰疫苗足夠抽取18劑供兒童接種，但藥瓶的橡膠塞若刺穿太多次或有機會令微膠粒及帶有污染的空氣帶進疫苗，安全起見最多只應抽取10次。

▲ 5至11歲兒童下月9日起可以預約接種復必泰疫苗。（冼偉倫攝）

崔俊明又批評藥廠不合作，稱曾向藥廠查詢有關橡膠刺穿的數據，惟藥廠因不贊成「標示外使用」而不願提供，認為藥廠在兒童劑型供應不足時應有中期措施幫助兒童建立免疫屏障，而非只想著賺錢。他又強調，「標示外使用」為緊急及非常規做法，當香港有兒童復必泰供應時便會轉用，並指目前的成人復必泰供應予5至11歲兒童足夠有餘，而據其了解政府同樣支持此作法。

崔俊明同時引用本月在自然免疫學期刊刊登的英國研究報告指，3至11歲兒童接種復必泰疫苗後抗體水平至少維持12個月，只要兒童沒有免疫系統不全獲毋需接種第三針；又指兒童劑量為成人3分1，兩針需相隔12星期，大大減低出現副作用及心肌炎的風險，呼籲盡快接種。

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記者：黃小冰