【倉鼠感染】漁護署指一隻市民交出倉鼠帶新冠病毒　籲市民盡快交倉鼠作人道處理

▲ 漁護署指一隻市民交出倉鼠帶新冠病毒，籲市民盡快交倉鼠作人道處理。(資料圖片)

漁農自然護理署今日（23日）公布，一隻市民交出的倉鼠對新冠病毒測試呈陽性反應。



漁護署發言人說，在1月17日至22日期間，漁護署共抽取1,793個動物樣本進行新冠病毒測試，當中包括市民交出的倉鼠，以及在全港所有可售賣倉鼠的寵物店和一個位於大埔的倉庫內所檢取的倉鼠和細小動物。所有測試已經完成，結果顯示，在113個抽取自市民交出倉鼠的樣本中，有兩個抽取自同一隻在1月19日收到的倉鼠的樣本對病毒測試呈陽性反應。漁護署已經將有關結果通報衞生署衞生防護中心作跟進。



發言人續說，漁護署日前從I Love Rabbit集團旗下位於銅鑼灣的Little Boss寵物店抽取的125個動物樣本當中，共計有7個抽取自７隻倉鼠的樣本對病毒測試呈陽性反應。而從上述集團位於銅鑼灣的另一間寵物店所採集的49個倉鼠樣本中，則有兩個抽取自兩隻倉鼠的樣本對病毒測試呈陽性反應。至於在該集團位於大埔的貨倉內抽取的511個動物樣本中，同樣有一個倉鼠樣本對病毒測試呈陽性反應。漁護署亦已將上述結果通報衞生防護中心作跟進。



他指出截至1月22日，市民將共77隻倉鼠交給漁護署，已對當中71隻進行病毒測試，漁護署會繼續對其他交出的倉鼠進行病毒測試。截至1月22日，漁護署共對2,512隻動物進行人道處理，當中包括2,229隻倉鼠。



此外，衞生防護中心早前從該集團旗下三間旺角分店、三間銅鑼灣分店、一間大埔分店、一間元朗分店、一間位於銅鑼灣的動物寄養所及大埔倉庫所抽取的34個環境樣本亦對病毒測試呈陽性反應。



漁護署已禁止所有細小哺乳類動物（包括倉鼠）進口，並正檢視這類動物日後進口香港的檢疫要求，包括考慮要求出口國家或地區為相關動物進行出口前新冠病毒測試及在抵港後再次進行同樣測試等。



鑑於有市民交出的倉鼠對新冠病毒測試呈陽性反應，發言人再次強烈呼籲市民盡快將去年12月22日或之後於本地寵物店購買的倉鼠交予該署作人道處理。有關接收倉鼠的安排，可致電2691 2269查詢。市民亦可把倉鼠交到該署的新界南動物管理中心。

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責任編輯：陳麗娜