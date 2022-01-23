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【第五波疫情】黃家和料飲食業月初至今損失40億生意　3月或現結業潮

社會 13:32 2022/01/23

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黃家和料飲食業月初至今損失40億生意，3月或現結業潮。（資料圖片）

餐飲聯業協會會長黃家和在一個電台節目表示，隨疫情惡化，自本月初政府收緊社交距離措施以來，估算飲食業至少損失4成生意額，即約40億元。他稱，農曆新年一向是飲食業的關鍵時期，因3月和4月是行業的傳統淡季，一旦今年2月份都無生意，業界或會在3月開始出現結業潮。

黃家和表示，政府推出的第五輪防疫抗疫基金，對飲食業的支援不夠，相信年初四應無法放寬社交距離措施，飲食業只能繼續「望天打卦」，呼籲政府在新一份財政預算案推出新一輪保就業計劃。早前餐飲業的失業率一度回落至5.9%的水平，惟按現時情況他預計1月份行業的失業率將回升約3%，整體介乎8至9%的水平，食肆的整體生意損失，在1至2月份合共達到80億元。

黃家和希望，政府可以考慮容許食肆晚食堂食至晚上8時，他認為這樣有助食肆挽回2成生意，政府亦不必動用大量資源，為業界提供協助。

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責任編輯：李榮忠

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