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【第五波疫情】本港今日新增140宗確診　包括125宗本地涉104宗葵涌邨相關個案【不斷更新】

社會 16:25 2022/01/23

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本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷，衞生署及醫院管理局今日（23日）就新冠病毒個案的最新情況舉行簡報會。食物及衞生局局長陳肇始、衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君、房屋署助理署長（屋邨管理）陸子慧和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者會交代詳情。

【16:37】

陳肇始表示，葵涌邨至今確診逾170宗確診或初確，截至中午12時，逸葵樓有126宗確診、映葵樓41宗、雅葵樓2宗、曉葵樓1宗、旭葵樓1宗、春葵樓1宗、芊葵樓1宗。逸葵樓、映葵樓原定5天圍封行動將繼續。曉葵樓、旭葵樓、雅葵樓、芊葵樓的居民未來5天須每天進行強檢，詳情即看【下一頁】

本港今日新增140宗確診個案，包括125宗本地個案涉94宗逸葵樓居民及訪客，雅葵樓1宗，映葵樓9宗，15宗輸入個案，17宗與輸入個案相關個案，破前年7月25日133宗紀錄；同日錄逾100宗初步確診。

17宗與輸入個案相關個案：

  • 1月7日在通菜街little boss買倉鼠的顧客，感染DELTA變種病
  • 映灣園7座確診者的家人
  • 曾到明星海鮮酒家食飯的人士
  • 佛教筏可紀念中學再多3名人士確診
  • #13110的家人
  • 2名李鄭屋官立小學相關個案的家人或學生
  • 一名40歲男地盤工，住深水埗南昌街35號，曾於葵涌象山邨邨口地盤、天水圍泳池地盤工作，最後上班日期為1月19日，主要駕駛電單車上班
  • 葵興萬寧2名職員，其他同事須檢疫
  • #13107的家人、#13103的家人，屬早前找不到源頭的個案
  • 曾到龍薈食飯確診者的家人

  • 瑪嘉烈醫院兩名病人服務助理，其中一名居在葵涌邨映葵樓

另外，今日有4宗暫時找不到源頭的個案，詳情即看【下一頁】。

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記者：陳麗娜

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