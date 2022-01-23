【養生之道】馮寶寶爆四哥日日做健身　85歲謝賢兩招養生保外型不變

▲ 85歲謝賢仍日日做健身keep fit。

早前第28屆「香港電影評論學會大獎」向《殺出個黃昏》謝賢頒發「最佳男演員」，85歲謝賢（四哥）得獎後非常開心，除多謝台前幕後以及監製林家棟，並最想多謝拍檔馮寶寶，指一拍她就有火花，希望將來再有合作機會。

當住在檳城的馮寶寶得知消息，她聞訊興奮程度比四哥更甚：「接到電話，我好開心。四哥Daddy獲得『最佳男主角獎』的報導我知道好幾日了，中英文都有。唔知點解咁多朋友都間我有咩反應呢？」

寶寶姐說：「四哥Daddy得獎我梗係開心啦！仔女同啲孫番嚟屋企拜年嗰陣，揚吓個『最佳男主角獎』，好型㗎嘛！85歲喎！一定仲型過年青時駕海陸兩用車！」

▲ 馮寶寶跟謝賢是老拍檔。

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感謝林家棟拍老人電影

她知道四哥特別點名多謝自己，寶寶姐說：「哎呀！我覺得唔好意思，佢係我長輩。感動佢記得我。查實如果唔係四哥Daddy，都唔會再有人請我任女主角！」

以老年人為主角的香港片已經十分罕見，馮寶寶多謝林家棟：「感恩林家棟，明明知道《殺出個黃昏》題材冷門，依然充滿熱誠開拍，希望透過此片，能提醒社會人仕關注被遺忘的一群老人家，將敬重長輩需及時的訊息帶出；同時也令人反思，作為兒女可有正視過父母老去的感受。」

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林家棟專誠飛往大馬邀請她出任女主角，寶寶姐是感動的。落實男主角人選是謝賢時，才真正打動寶寶姐提筆簽約。寶寶姐指當年二人曾作光藝公司出品的電影《連理枝》：「嘉玲謝賢飾演我父母，我反串演男孩，是兩人五歲的兒子。謝賢在沒抱過謝霆鋒之前已經抱著我鍚鍚，能再次同時站在鏡頭前合演、是多麽多麽有趣的事情啊！簡直是很科幻的感受、是元宇宙！哈。」

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寶寶姐爆：「我兒子那代人一定知道謝霆鋒，但在我心中，能夠橫跨世紀仍然保持一級小生型態的只有謝賢 。四哥Daddy很自律。他能保持如此身段、全憑毅力與恆心。健身是他每日執行的型體鍛練。他對我說，一生只當過一份工作，就是當演員。四哥Daddy曾説：『幕前人出塲面，一定要得體、保持體格外型光鮮、那是有必要回鐀觀眾的一份尊重 。』這是一份多麽需要自我約束的專業操守。敬佩！」

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寶寶姐稱：「看知道他勝出首次獲得影帝名銜。不須墨鏡、完全憑內涵與實力，刻畫一個遲暮殺手的蒼涼挫敗感，型！相信今趟老爹一定會令兒子以他為傲。」

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四哥愛騎馬潛水

年逾八十的謝賢，腰板挺直、中氣十足，講到養生之道，四哥曾向TOPick表示：：「因為我貪玩！平時最喜歡行山、游水，以前我可潛到水深100呎去捉魚，一大班朋友好好玩。」

林家棟指四哥身壯力健，早兩年仍會去騎馬。「早前拍完戲，找四哥食飯，他見有兩小時空檔，叫我一齊去灣仔行山，平時我沒行開，又沒行山裝備，只見四哥健步如飛，『呼』一聲已在前面，可見平時習慣做運動。」家棟笑言：「以我觀察，四哥是個好喜歡玩的人，正是這種性格，讓他心境永遠年青。」