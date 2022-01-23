【葵涌邨爆疫】葵涌邨至今有超過170宗確診個案　逸葵樓佔126宗

▲ 葵涌邨圍封強檢情況。（陳國峰攝）

本港爆發第五波疫情，社區爆發多條傳播鏈，葵涌邨逸葵樓、映葵樓群組，出現大型爆發。衞生署及醫院管理局今日（23日）就新冠病毒個案的最新情況舉行簡報會。食物及衞生局局長陳肇始、衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君、房屋署助理署長（屋邨管理）陸子慧和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者會交代詳情。

今日新增140宗確診，突破前年7月25日133宗確診個案紀錄，有94宗是與葵涌邨逸葵樓相關；雅葵樓1宗；映葵樓9宗。

陳肇始表示，葵涌邨出現社區爆發，葵涌邨至今超過170宗確診及初步確診個案個案，逸葵樓佔126宗確診個案；映葵樓佔41宗；雅葵樓2宗；曉葵樓1宗；旭葵樓1宗；春葵樓1宗；芊葵樓1宗。

陳肇始指，逸葵樓及映葵樓5天居家隔離須繼續，而雅葵樓、曉葵樓、旭葵樓、芊葵樓則風險較低，未來數日仍須每日檢測。

部份葵涌邨相關個案

葵興萬寧，有員工居逸葵樓確診，今日有另一位同事確診，葵興萬寧有爆發風險，葵興萬寧員工須檢疫，到訪過葵興萬寧的市民須檢測

一名為住逸葵樓威爾斯親王醫院員工初確，主要在病人手術室工作，主要清潔及準備物資

三號碼頭萬寧貨倉，有兩宗相關個案，其中一人居映葵樓

勝利道地盤冷氣工程工人，居映葵樓確診，有數個初陽個案與他相關

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記者：李榮忠