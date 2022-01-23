  • 22°C
香港時間 : 2022123日 (週日) 14:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】李慧詩為教育局拍攝短片　示範家居椅子伸展運動

社會 14:17 2022/01/23

分享：

熱門 IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

李慧詩示範家居椅子伸展運動。（楊潤雄Facebook）

第5波疫情爆發，因應疫情教育局早前宣布全港中學須在明日（24日）或之前暫停面授課堂及所有校內活動，與現時全港小學、幼稚園及幼稚園暨幼兒中心的安排一樣，直至學校農曆新年假期（詳情即看【下一頁】）。

教育局局長楊潤雄今日（23日）在社交平台表示，希望同學在家學習之餘，也要保持健康體魄，他說「牛下女車神」李慧詩為教育局的「躍動校園 活力人生」計劃為拍攝了短片，為同學示範「家居椅子伸展運動」。楊潤雄表示，同學和家長可以一邊看影片，一邊練習，舒展筋骨，他指李慧詩於片尾更送上個人「讀書秘訣」。

另外，他表示「教育局教育多媒體」的內容，按學生的學習需要及老師的教學需要，就不同科目、兩文三語、中華文化、國民教育和價值觀教育，製作短片、微電影、動畫和兒歌等，促進電子教學和學生自學。

【湊得輕鬆啲】巴陶氏症愛女出生2日離世　父母無悔：能見面擁抱已值得

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠

相關文章

【新冠肺炎】醫院藥劑師學會指兒童接種1/3劑量成人復必泰安全可行　倡每瓶疫苗最多抽取10劑
今日 13:10
【新冠肺炎】醫院藥劑師學會指兒童接種1/3劑量成人復必泰安全可行　倡每瓶疫苗最多抽取10劑
【倉鼠感染】漁護署指一隻市民交出倉鼠帶新冠病毒　籲市民盡快交倉鼠作人道處理
今日 13:31
【倉鼠感染】漁護署指一隻市民交出倉鼠帶新冠病毒　籲市民盡快交倉鼠作人道處理
【第五波疫情】黃家和料飲食業月初至今損失40億生意　3月或現結業潮
今日 13:32
【第五波疫情】黃家和料飲食業月初至今損失40億生意　3月或現結業潮

你可能感興趣

【新冠肺炎】醫院藥劑師學會指兒童接種1/3劑量成人復必泰安全可行　倡每瓶疫苗最多抽取10劑
今日 13:10
【新冠肺炎】醫院藥劑師學會指兒童接種1/3劑量成人復必泰安全可行　倡每瓶疫苗最多抽取10劑
【倉鼠感染】漁護署指一隻市民交出倉鼠帶新冠病毒　籲市民盡快交倉鼠作人道處理
今日 13:31
【倉鼠感染】漁護署指一隻市民交出倉鼠帶新冠病毒　籲市民盡快交倉鼠作人道處理
【第五波疫情】黃家和料飲食業月初至今損失40億生意　3月或現結業潮
今日 13:32
【第五波疫情】黃家和料飲食業月初至今損失40億生意　3月或現結業潮
李慧詩 運動 農曆新年 中學 楊潤雄 小學 社交平台 教育局

最高瀏覽

【強制檢測】42個處所納強制檢測　涉深水埗譚仔雲南米線及荃灣肯德基（附名單）
09:34 2022/01/22
【強制檢測】42個處所納強制檢測　涉深水埗譚仔雲南米線及荃灣肯德基（附名單）
【子宮肌瘤】可刺激子宮肌瘤誘發乳腺增生　中醫：7種食物含雌激素不宜多食
10:06 2022/01/21
【子宮肌瘤】可刺激子宮肌瘤誘發乳腺增生　中醫：7種食物含雌激素不宜多食
【逸葵樓爆疫】消息：居逸葵樓渠務署女工程監督初確　1月17及18日曾到采頤廠工作
13:07 2022/01/22
【逸葵樓爆疫】消息：居逸葵樓渠務署女工程監督初確　1月17及18日曾到采頤廠工作