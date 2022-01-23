【新冠肺炎】李慧詩為教育局拍攝短片　示範家居椅子伸展運動

▲ 李慧詩示範家居椅子伸展運動。（楊潤雄Facebook）

第5波疫情爆發，因應疫情教育局早前宣布全港中學須在明日（24日）或之前暫停面授課堂及所有校內活動，與現時全港小學、幼稚園及幼稚園暨幼兒中心的安排一樣，直至學校農曆新年假期（詳情即看【下一頁】）。

教育局局長楊潤雄今日（23日）在社交平台表示，希望同學在家學習之餘，也要保持健康體魄，他說「牛下女車神」李慧詩為教育局的「躍動校園 活力人生」計劃為拍攝了短片，為同學示範「家居椅子伸展運動」。楊潤雄表示，同學和家長可以一邊看影片，一邊練習，舒展筋骨，他指李慧詩於片尾更送上個人「讀書秘訣」。

另外，他表示「教育局教育多媒體」的內容，按學生的學習需要及老師的教學需要，就不同科目、兩文三語、中華文化、國民教育和價值觀教育，製作短片、微電影、動畫和兒歌等，促進電子教學和學生自學。

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責任編輯：李榮忠