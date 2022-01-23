【葵涌邨爆疫】映葵樓圍封5日昨不提供晚餐　居民分享禁足翌日第一餐

▲ 映葵樓居民分享禁足翌日後的第一餐。

本港第五波疫情持續，社區爆發多條傳播鏈，葵涌邨逸葵樓、映葵樓更出現大型群組爆發。特首林鄭月娥昨日（22日）宣布映葵樓圍封5天強制檢測，住戶即日起「禁足檢測」5天，惟晚餐未必可以供應，希望市民見諒。有映葵樓居民就在網上分享今日（23日）獲分派的第一餐食物相，有糯米糕加粉果、排骨飯等，有網民認為賣相不錯，但也有不少人覺得份量不足，有人甚至表示：「有儲糧嘅已贏。」

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有網民今日在網上討論區「連登」以《映葵樓住客入》發帖，關心映葵樓居民是否已獲發早餐。其後有網友轉發Facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」居民上載的相片，發現有糯米糕加粉果、排骨飯等食物，亦有糯米雞、飯團加蛋糕、紙包烏龍茶等供應給居民：

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有網民就質疑食物份量不足：「細份到」、「食完好似無食過」；但亦有人讚「排骨飯，幾正」；有網民建議可自行即食麵，也有人認為疫情下先儲備糧食會比較好：「有儲糧嘅已贏」。

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責任編輯：羅嘉欣