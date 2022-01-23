【初步確診】今增逾百宗初步確診　包括檢測站採樣員

▲ （梁偉榮攝）

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷，衞生署及醫院管理局今日（23日）就新冠病毒個案的最新情況舉行簡報會。食物及衞生局局長陳肇始、衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君、房屋署助理署長（屋邨管理）陸子慧和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者會交代詳情。

張竹君表示，今日新增逾100宗初步陽性個案，包括一名CARELINK棌樣員，其最近居於悦品酒店，CT值35，估計剛感染。患者最近去過葵青封區點檢測、蕙荃體育館及青衣流動採樣站工作，幾乎每天都有為市民檢測。張竹君指，患者檢測時有穿保護衣物，相信傳染給他人的機會較少。

另外，初確亦個案涉及多個院舍，包括救世軍南山長者之家清潔員工、松悅園耆和護養院護士、及新生精神康復會思悅園住客；而新界葵涌三號貨櫃碼頭萬寧貨倉亦涉及兩個個案，其中一人居於映葵樓。此外，勝利道地盤冷氣工程工人，居映葵樓亦初步確診，有數個初陽個案與他相關。

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記者：黃小冰