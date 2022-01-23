  • 21°C
香港時間 : 2022123日 (週日) 17:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【初步確診】今增逾百宗初步確診　包括檢測站採樣員

社會 17:12 2022/01/23

分享：

熱門 IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

（梁偉榮攝）

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷，衞生署及醫院管理局今日（23日）就新冠病毒個案的最新情況舉行簡報會。食物及衞生局局長陳肇始、衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君、房屋署助理署長（屋邨管理）陸子慧和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者會交代詳情。

張竹君表示，今日新增逾100宗初步陽性個案，包括一名CARELINK棌樣員，其最近居於悦品酒店，CT值35，估計剛感染。患者最近去過葵青封區點檢測、蕙荃體育館及青衣流動採樣站工作，幾乎每天都有為市民檢測。張竹君指，患者檢測時有穿保護衣物，相信傳染給他人的機會較少。

另外，初確亦個案涉及多個院舍，包括救世軍南山長者之家清潔員工、松悅園耆和護養院護士、及新生精神康復會思悅園住客；而新界葵涌三號貨櫃碼頭萬寧貨倉亦涉及兩個個案，其中一人居於映葵樓。此外，勝利道地盤冷氣工程工人，居映葵樓亦初步確診，有數個初陽個案與他相關。

最新熱門影片：【湊得輕鬆啲】巴陶氏症愛女出生2日離世　父母無悔：能見面擁抱已值得

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰

相關文章

【新冠肺炎】醫院藥劑師學會指兒童接種1/3劑量成人復必泰安全可行　倡每瓶疫苗最多抽取10劑
今日 13:10
【新冠肺炎】醫院藥劑師學會指兒童接種1/3劑量成人復必泰安全可行　倡每瓶疫苗最多抽取10劑
【倉鼠感染】漁護署指一隻市民交出倉鼠帶新冠病毒　籲市民盡快交倉鼠作人道處理
今日 13:31
【倉鼠感染】漁護署指一隻市民交出倉鼠帶新冠病毒　籲市民盡快交倉鼠作人道處理
【第五波疫情】黃家和料飲食業月初至今損失40億生意　3月或現結業潮
今日 13:32
【第五波疫情】黃家和料飲食業月初至今損失40億生意　3月或現結業潮

你可能感興趣

【新冠肺炎】醫院藥劑師學會指兒童接種1/3劑量成人復必泰安全可行　倡每瓶疫苗最多抽取10劑
今日 13:10
【新冠肺炎】醫院藥劑師學會指兒童接種1/3劑量成人復必泰安全可行　倡每瓶疫苗最多抽取10劑
【倉鼠感染】漁護署指一隻市民交出倉鼠帶新冠病毒　籲市民盡快交倉鼠作人道處理
今日 13:31
【倉鼠感染】漁護署指一隻市民交出倉鼠帶新冠病毒　籲市民盡快交倉鼠作人道處理
【第五波疫情】黃家和料飲食業月初至今損失40億生意　3月或現結業潮
今日 13:32
【第五波疫情】黃家和料飲食業月初至今損失40億生意　3月或現結業潮
張竹君 疫情 衞生署 陳肇始 傳染病 食物及衞生局

最高瀏覽

【強制檢測】42個處所納強制檢測　涉深水埗譚仔雲南米線及荃灣肯德基（附名單）
09:34 2022/01/22
【強制檢測】42個處所納強制檢測　涉深水埗譚仔雲南米線及荃灣肯德基（附名單）
【子宮肌瘤】可刺激子宮肌瘤誘發乳腺增生　中醫：7種食物含雌激素不宜多食
10:06 2022/01/21
【子宮肌瘤】可刺激子宮肌瘤誘發乳腺增生　中醫：7種食物含雌激素不宜多食
【公關炎難】雪姨拍片比較盆菜踩良心茶餐廳　遭網民圍插急道歉：會用行動去彌補
今日 10:55
【公關炎難】雪姨拍片比較盆菜踩良心茶餐廳　遭網民圍插急道歉：會用行動去彌補