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【皇后山交通】皇后山公共運輸交匯處將啟用　多條巴士路線周三起進駐

社會 15:14 2022/01/23

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皇后山公共運輸交匯處將啟用。（資料圖片）

皇后山邨是近來較大型的公屋屋邨，提供伙數眾多唯交通較不便。隨皇后山公共運輸交匯處將啟用，九巴和新巴城巴均有巴士線進駐，爭奪新發展區市場。

新巴城巴方面，將會於1月26日起，在早上繁忙時間開設前往港島的「東隧線」和「西隧線」。新路線679由皇后山邨出發，經東隧、北角、炮台山、銅鑼灣、灣仔、金鐘，前往香港站。

新路線979由皇后山邨出發，經西隧、上環、中環、金鐘，前往香港站。

另外，現有路線78X【由粉嶺皇后山邨<>啟德】和79X【粉嶺皇后山邨<>長沙灣(西)】亦將於1月26日起，加密班次和延長服務時間。

九巴方面，由1月26日起，78A [皇后山 ⇋ 粉嶺站]（循環線）和278A線 [皇后山 ⇋ 荃灣（如心廣場）] 將改由皇后山總站開出，N78線 [上水 ⇋ 沙頭角] 亦將於1月27日（星期四）頭班車起，改經皇后山總站，方便皇后山一帶居民。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：陳梓蔚

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