【涉嫌行劫】歹徒扮客人夜劫海味店　警拘5人起回失物

▲ 歹徒扮客人夜劫海味店，警拘5人起回失物。（曾秋文攝）

警方拘捕5名男子涉嫌行劫，事發本月（17日）晚上8時30分，元朗安寧路一間海味店55歲女東主在準備收舖時，突然被一男子假扮客人闖入，將女東主制服，並推入洗手間繼續毆打，女東主頭部多處受傷。此時另一名男子入內搜掠，盜取大批海味後先行逃離乘的士逃去，另一賊人則從其他方向逃去無蹤，女東主驚魂甫定後報警求救。

元朗重案組第3隊接手調查，證實賊人劫去9斤南非鮑魚、5斤花膠和1000元現金，總值約6.3萬元，經深入調查後鎖定目標人士，在本月19日及22日展開拘捕行動，在元朗和天水圍多個住宅，拘捕5名涉案男子（32至57歲），其中姓黃和姓陳（32和57歲）涉嫌「行劫」，均屬無業，另外3人分別姓馮、姓洪程姓林（52至54歲）則涉嫌「處理贓物」罪，報稱任職倉務員、司機和地盤工人，警方成功起回案中全部失物。

▲ 賊人劫去9斤南非鮑魚、5斤花膠和1000元現金，總值約6.3萬元。（曾秋文攝）

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：曾秋文