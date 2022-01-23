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【IT狗】陳漢娜出道已受古天樂讚賞　文青女神Hanna演情慾戲挑戰演技

娛樂 16:12 2022/01/23

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熱門 IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

陳漢娜《IT狗》跟凌文龍有不少對手戲。

ViuTV劇《IT狗》近日成不少網民熱話，劇中演員凌文龍、陳湛文、岑珈其等都獲關注，其中演電腦程式員的陳漢娜（Hanna），一向是文青女神，並演過不少電影，甫出道已與古天樂合作。

Hanna在《IT狗》因暗戀葉念信（凌文龍），一直默默支持對方創業，Hanna的文青氣質依然表露無遺，而之後劇情會安排二人有感情線，跟凌文龍會有更多對手戲，Hanna 並感謝對方無私的教導。

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現年28歲的陳漢娜，畢業於香港大學廣告設計系，大學時成為模特兒，畢業後參演電影試鏡，演出首部電影《殺破狠．貪狼》，戲中演古天樂女兒，Hanna表現也受到戲中演其父親的古仔讚賞。而她更憑此角入圍香港電影金像獎「最佳新演員」，不過輸給《黃金花》的凌文龍。

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新人獎輸給凌文龍

雖然失落最佳新人獎，但她之後有不少機會拍戲，並曾在《G殺》擔任女主角。其他演出電影還有《墮落花》、《遺愛》、《智齒》等。

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Hanna曾分享，自小喜歡日本文化，畢業後曾以六位數的積蓄，隻身到日本生活並尋求發展，可是三個月都沒有工作，更花光了積蓄，一度情緒崩潰，不得已返回香港。

幸而首齣電影《殺破狼‧貪狼》反應好，令Hanna重拾信心，決定留在影圈追夢。

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演SheShe戲突破底線

兩年前她主演《墮落花》，並跟女主角溫碧霞有一場大膽情慾戲，當時Hanna直言畫面效果遠較劇本文字描繪更大膽！」

Hanna曾對TOPick憶述：「其實劇本並不是把那場戲寫到好激，但在現場我們反而有另一種chemistry。」

Hanna指出，拍攝時感受到溫碧霞極之享受演出過程，其專業精神是後輩學習的對象，她也希望有機會挑戰高難度角色。「由於過往演的多數都是不開心的角色，所以都會想試試演喜劇，或是有歷史背景的戲，我都想試試。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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