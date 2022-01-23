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【財爺網誌】陳茂波：面對世紀疫情　有必要推出逆周期措施

政治 15:54 2022/01/23

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財政司司長陳茂波。（經濟日報資料圖片）

財政司司長陳茂波今日發表網誌，形容面對世紀疫情，有必要推出逆周期措施，以穩住經濟、穩住信心。他又指，在即將發表的預算案要小心做好平衡，在兼顧支援疫情影響的同時，也必須着力推動發展經濟、改善民生。

陳茂波在網誌表示，為應對兩年經濟下行，預算案提出了大規模逆周期措施，導致出現較大財政赤字和令財政儲備減少，雖然情況令部份人感到憂慮，但強調香港經濟一直擁有高度的韌力和靈活性。

他續指，以去年的情況為例，只要疫情持續穩定受控，內地和外圍經濟環境正面，大家齊心合力一起打拼，香港的經濟活動得以比較有力的恢復，對政府的財政收入提供了支持，令即將完結的的財政年度的財政狀況遠比預期理想。

陳茂波又指，在早前數十場的財政預算案諮詢會中，大家都認同即將發表的預算案要小心做好平衡，在兼顧支援疫情影響的同時，也必須着力推動發展經濟、改善民生；在維護金融穩定和促進發展的時候，也要促進經濟發展的包容性及可持續性，以至兼顧複雜多變的內外形勢。

他表示，在推動經濟復蘇上，關鍵一步是全力管控疫情，提及近期再次收緊的社交距離措施，無可避免會影響市民的日常生活和商戶的經營。但他強調，只有成功管控好疫情，才能將其對社會及經濟造成的影響減到最低，希望大家全力配合防疫工作，遵守強制檢測要求，並積極呼籲親友接種疫苗。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：胡偉明

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