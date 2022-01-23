【面授課堂】至少7間大學周一起改上網課　中大教大實施在家工作

▲ 港大、科大及浸大均宣布，明日（24日）起改為網上授課。（資料圖片）

本港第5波疫情嚴峻，多間大學陸續宣布更改教學模式，至少7間大學將於明日（24日）起改上網課，浸會大學面授課堂全面暫停，香港大學、科技大學、中文大學、教育大學及理工大學個別課堂可維持面授，教大同時宣布明起實施在家工排為期2周；嶺南大學則於明起採取混合教學模式，嶺大與理大均宣布居葵涌邨師生在家工作或學習，理大稱會為受影響學生安排網課或補課。

至少7大學改上網課 嶺大改為混合模式

繼恒生大學上周四（20日）宣布本月24日、即明日起改為網課直至另行通知，樹仁大學前日（21日）宣布提前在明日開始放農曆新年假期，再有多間大學更新教學安排。據浸大副校長（教與學）周偉立今日（23日）去信全體師生，公布本月24至30日期間，全面改上網課，期間實習及實驗室課堂亦須暫停，如情況許可，恢復面授課堂後將安排補課，校方將密切監察情況，並在2月6日農曆年假完結前公布最新安排。

多校大部分教學活動轉為網上進行。港大表示，明起至本月31日期間，大部分課堂改為網課，需動手做的課堂除外；科大校長史維今向師生發電郵，宣布明起至農曆新年假，大部分員工在家工作，保安及維修等需維持基本校園運作的員工除外，上學期課堂及考試轉為網上模式，下學期課堂暫定為網上實時授課，涉實驗室課堂則另行安排。

中大前日曾宣布明起實施混合教學安排，今宣布取消實體課，稱「所有教學活動」將全面透過網上形式進行，涵蓋實習、實驗室／診所及工作室課堂，但現正進行臨床實習的學生可繼續進行，惟必須遵守適當防疫措施；大學亦「極力鼓勵」員工盡量留在家中工作。

教大明起實施在家工作安排 為期兩周

教大亦宣布，本月24日至下月12日期間，除個別科目因教學需要而要進行面授課程外，其餘課堂均以網上授課；期間所有考試改以網上進行；校方亦會由明天起實施特別工作安排，除提供必要服務的員工外，所有僱員可留家工作，為期兩周。

理大表示，明起一般課堂改為網課，所有課堂及導修課等亦會錄影並上載至校內平台供學生參考，至於必須面授的實驗或實習課等，將由相關學系按學科需要決定授課模式。

部分大學仍設面授課堂，嶺大今向全體師生發電郵，宣布本月24日至2月5日期間改為採取混合教學模式，供學生選擇上實體課或實時網課；如情況許可，下月7日起將恢復面授，以提升教學質素，但課堂規模達40人或以上的學生，則須在教師安排下，隔周輪流回校上實體課。

嶺大理大促居葵涌邨師生在家工作或學習

因應葵涌邨爆疫，嶺大促請居於邨內學生及教職員留在家中學習或工作，並避免外出直至政府另行通知，籲受影響師生即時通知大所屬學系或部門，嶺大學生會代表會臨時行政委員會亦呼籲需協助的學生，與該會聯絡；理大亦向學生發電郵宣布，校方會支援居於邨內學生在家學習，有關學系會為受影響學生安排補課，居於該處的教師亦需在家工作。

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記者：馮琪雅