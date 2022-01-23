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【社區爆疫】2間醫院有員工初步確診　涉兒科深切治療病房及手術室員工

社會 17:14 2022/01/23

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（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。衞生署及醫院管理局今日（23日）就新冠病毒個案的最新情況舉行簡報會，今日新增140宗確診個案，包括125宗屬本地感染病例。

今日初步陽性個案超過100宗。醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指，當中涉及2名服務助理初步確診。

第一名是在威爾斯親王醫院50歲病人服務助理，住葵涌邨逸葵樓，他在1月21日接受強制檢測時初步陽性。這名病人在手術室工作和協助準備物資。他在1月20日有病徵，21日亦有在醫院工作，過程中並無進行高風險工作，有關手術室已清潔消毒。

另一位病人服務助理，是瑪嘉烈醫院53歲病人服務助理，在兒科深切治療病房工作，住荔景祖堯邨。他在1月16日曾和威爾斯親王醫院初步確診病人服務助理，在他在逸葵樓的家中聚餐。

他在1月21日出現病徵，自行檢測後呈陽性，昨日求診，現正隔離。他在1月18日至22日早上均有上班。個案涉3名醫院內的緊密接觸者。

最新影片：

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：陳梓蔚

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