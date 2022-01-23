【封區檢測】大窩口邨富強樓圍封強檢　有個案涉染變異病毒株

▲ 大窩口邨富強樓。（陳國峰攝）

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。政府晚上7時公布，因應一宗曾在大窩口邨富強樓居住的初步陽性檢測個案，初步顯示涉及變異病毒株，上址人士須留在其處所並接受強制檢測，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（21日）上午約7時完成此行動。受檢人士須於明日凌晨1時前接受檢測。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨1時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。



政府發言人說，明白今次安排會為市民帶來不便。政府已安排盡快為「受限區域」內所有受檢人士進行檢測，為所有已識別的受檢人士完成檢測並確定結果。在正式撤銷「相關宣告」時，政府會另行公布。若有僱員因宣告而未能上班，政府希望僱主能酌情處理，不要扣減員工的薪金和福利。

最新影片：

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠