【狠父謀殺】拋小姊弟落街狠父與小三不服死刑上訴　母哀嘆：今生要等他們被處決

▲ 內地一對小姊弟慘遭生父殺害。

內地重慶一對未滿3歲小姊弟，2020年慘遭生父張波及其情婦葉誠塵謀殺，從15樓家中雙雙墮地身亡。法院去年（2021年）年底對案件進行一審，以故意殺人罪判處兩人死刑。張波及葉誠塵不服裁決提出上訴，對此小姊弟生母陳美霖表示，「只要沒到他們被執行死刑的那一天，這件事都沒有結束」。

只想為子女討回公道

綜合內媒報導，陳美霖對兩人上訴不意外，指在一審判決當日已做好心理準備，「我們一家人都很肯定，他們兩人一定會選擇上訴」。她表示，只要沒到他們被執行死刑的那一天，這件事就沒有結束，只有他們死，自己的人生才有可能繼續往前走。痛失一對子女，陳美霖只想討回公道：

你說張波和葉誠塵執行死刑，我就會開心嗎？我還是不會開心，只是給弟弟、妹妹一個交代，我的痛苦不會減少半分。

憶起一審判決，最令陳美霖痛心的是，庭上披露許多案件細節，如在窗戶上發現孩子的指紋。陳美霖猜測，指紋有可能是女兒掉下去時，本能抓住窗戶而留下，「我不停去想，那一刻我的女兒有多害怕。之前有朋友為了安慰我，說孩子還小，還不知道害怕，但這指紋意味着她甚麼都知道」。

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媽媽一度自殘

事發後陳美霖一度拿起剪刀自殘，嚇壞爸媽，「我媽哭着問我，你就這麼去了，讓雪雪和睿瑞白死嗎？」。為了替子女討回公道，她堅決告到底：

張波和葉誠塵必須為孩子的死負責。

至今她仍未得知兩人的殺人動機，「到現在我們都想不通，葉誠塵為什麼非要這兩個娃娃死。事實上這兩個娃娃根本不妨礙她，我也沒有和她有過任何正面衝突」。張波2019年出軌，搭上富二代情婦葉誠塵，及後向妻子陳美霖提出離婚。陳美霖與張波於2020年離婚，根據離婚協議，女兒雪雪歸陳美霖撫養，兒子在6歲前歸張波撫養。

犯案後偽裝墮樓意外

張波疑早動殺機，先以買衣服為由，前後3次把大女接到家中，然而頭兩次都因為前妻及自己母親在家而沒得手，直至最後一次，他趁前妻及張波母親出門時，把正在睡房玩耍的兩名孩子雙腿抱住，從窗戶中拋出，偽裝成墮樓意外。事後張波更假惺惺地撞頭嚎哭，令人心寒。

兩人犯案後沒顯悔意，據陳美霖所指，張波在庭上兩隻手握在一起，大拇指轉來轉去，一副無所謂的樣子：

他給我的感覺就是『隨便吧』，連基本的羞恥感都沒了。

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責任編輯︰王明芳