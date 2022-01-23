【特首選舉】洗國林今日公布政綱　倡南丫島填海建超級監獄　年內完成23條立法

▲ 洗國林日前指會將不同領域的政綱，分階段放上其競選網站。（洗國林Facebook）

日前宣布參選特首的「藍營KOL」冼國林，今日在個人網頁發表政綱，建議在南丫島、觀塘避風塘填海，並重置葵青貨櫃碼頭，目標在5年內解決劏房問題，並將公屋輪候時間縮減至3年以下。

冼國林今日提出29項政綱，涵蓋房屋及土地、勞工福利及強積金制度，以及《基本法》23條等多方面。

其中，冼國林提出修訂《保護海港條例》，又倡研究開發南丫島，將島上山頭移平，並在西南面填海，在興建一條3公里跨海大橋連接港島南後，便可以有超過1,500公頃即時用地，較需時20年、1,700公頃的「明日大嶼」快捷得多。

他建議，研究在南丫島興建超級監獄，將所有監獄及懲教所集中一地，既可有效運用資源，更可騰出數百公頃市區用地發展；而島上其餘1,000多公頃可作不同發展。

冼國林又建議，3年內重置葵青貨櫃碼頭，騰出位於葵涌的300多公頃用地，同時在青衣島填海增加近200公頃用地；又倡研究將全港所有紀律隊伍之訓練學校集中於青衣島，釋出300多公頃市區用地作為發展之用。

他同時建議，在舊啟德機埸與觀塘海濱道之間的海域填海，2年內可快速增加約140公頃用地；又建議將大部份骨灰位或墓地重置於離島，釋出市區和新界北的用地。

他又建議，在處理新界丁屋問題時，將兩個丁權加起來，可建6層高的丁屋；倡研究參照內地「城中村」做法引入香港的可行性。

勞工福利方面，冼國林建議縮短最低工資的檢討期，又倡在2023年底前落實取消強積金對沖機制，並研究容許供款者可選擇將部分強積金，用作購買自住房屋之用，以及在失業期間解決短期困難。

冼國林又建議，在一年內為《基本法》23條完成立法，並倡修訂 《職工會條例》、《社團條例》，以及在不違反 《公民權利及政治權利國制公約》之情況下， 修例打擊發放干擾社會安寧之假消息、假新聞等行為。

他又建議，積極參考引入內地抗疫方法及專家協助，以解決疫情困擾及加快通關。

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責任編輯：胡偉明