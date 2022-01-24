【倒轉地球】陶大宇出賀年歌勇闖樂壇　為陪母親過年放棄內地掘金

▲ 陶大宇進軍樂壇！

「師奶殺手」始祖陶大宇，縱橫影藝圈多年，曾演超過一百部電視劇及電影作品。去年因商演片段翻唱劉德華《倒轉地球》的片段，迅速在網絡爆紅，使陶大宇一夜間成為網絡紅人。而他「魔音式」的唱腔及招牌「水撥手」更成為城中熱話。

人氣急升陶大宇，最近返回香港，雖原定的商場活動雖因疫情而取消，但大宇亦有現身拍下錄影片段，並即場演唱《倒轉地球》，相信稍後會在社交平台發放。

【倒轉地球】陶大宇商演身價飆升百萬 感恩多謝網民力撐：要珍惜和享受

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今次大宇回港除有商場活動，並將主唱一首賀年歌，正式宣佈做「樂壇新人」！

一向侍母至孝

陶大宇，將推出全新賀年串燒歌曲《紅陶大宇喜迎春》，劍指來年樂壇「我最喜愛男歌手獎」的大宇表示，相信樂壇百花齊放，一定會給他發揮機會。不少網民曾稱他為「被撒旦吻過的聲音」，他很慶幸能以這「絕世歌聲」，倒轉樂壇，開闢新天地。

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眾所周知陶大宇十分珍惜家人及朋友，更講過世界上最不能等的事就是孝順，故他寧願放棄過年於內地搵真銀的機會，趕著回港與家人度歲。

自小就從媽媽身上學懂不少美味佳餚，現今成為他與媽媽感情的味道。逢農曆新年將至，一家團圓肯定是最好的過年味道。陶大宇希望香港人於這個抗疫的年關，珍惜與親朋好友，藉新年串燒歌《紅陶大宇喜迎春》，繼續帶給大眾娛樂，延續這份洋洋喜氣，與大家一同歡度新春。