【青春本我x聲夢傳奇】姚焯菲歌迷愛心行善　Chantel簽名燈箱海報籌逾27000元善款

姚焯菲（Chantel）一直是《聲夢傳奇》學員當中，其中人氣最強的學員之一。Chantel一向行乖乖女路線，她的粉絲亦十分乖。

Chantel的歌迷會在去年12月把姚焯菲的20張新歌簽名燈箱海報作慈善競投，價高者得，收入不扣除成本全數捐予慈善機構「Giving Love」，以助區內有需要之長者、殘疾人士、低收入家庭及待業人士，協助他們融入社區。

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推出新合唱歌

Chantel的歌迷會在日前於社交平台發文，公布是次義賣活動共籌得27148元善款。據悉，本來歌迷原本計劃在本月底與慈善機構合作進行長者探訪，可是因疫情而延期。

另外，Chantel為主演劇集《青春本我》獻唱的插曲《靈魂伴侶》，於本月16上載到YouTube，截至今日約下午4時半，有逾50萬點撃，成績不俗。她與炎明熹（Gigi）、鍾柔美（Yumi）最新合唱歌《#即影即友》，在今晚（1月23日）在《青春本我》播出。

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