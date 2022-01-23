葉巧琳落唱片店開音樂會　Mischa為小店逆市打氣

▲ 葉巧琳推新歌為大家打氣。

唱作女歌手葉巧琳（Mischa）昨晚在沙田CD Warehouse舉行《NEVER TOO LATE, MY PATH Mi WAY》迎難而上Album Live宣傳專輯，期間她唱了新作、亦是她出道以第一首叱咤樂壇流行榜冠軍歌《難道我還未夠難》。

Mischa透露，原定計劃好租貨櫃車，上面貼滿自己樣子，四出駛到旺區做宣傳，可惜受疫情影響，為了遵守防疫措施，只好立即變陣，到CD店進行Live 演唱。

而揀選CD店其實是另有含意，Mischa說：「想做宣傳難，但各行各業都好難行，尤其是小店，同受疫情影響的行業，所以想在live打打氣。大家知道造音樂非常之難，賣音樂都好難，賣實體唱片仲難，不過唔緊要，大家都一齊撐佢哋。」Mischa除了唱歌之外，更即場回答粉絲的提問，保持與粉絲的互動。

▲ 到唱片店宣傳。

Mischa唱出收錄於新碟內的《水舞間》、《怪物》、《浸浴》後，再演唱了迪士尼動畫《魔海奇緣》（Moana）劇中曲《How Far I'll Go》後，全晚的戲肉演唱冠軍作《難道我還未夠難》。

Mischa對於獲得冠軍歌感到很開心，除了感激DJ選播，亦感激Wyman的詞，但她更為很多人聽到這首有鼓勵性的歌而開心。

▲ 舉行小型音樂會。

她說：「因為大家都好難行。而我作為一個歌手，行這條路咁耐，其實都會有攰，都會唔開心、會氣餒，所以唱呢首歌時，感觸好大。最打動是chorus『難度我還未夠難 每天生還已是極難』，這是最現實，但我成日攞首歌鼓勵自己，懷有一絲希望。雖然我哋點都會攰，但係我哋一齊攰，都唔好失去期盼。呢個期盼對我好有鼓舞性，好鼓勵到自己，繼續去造自己嘅音樂。」

Mischa 除了自身的經歷，也體會到身邊的朋友也正經歷困境，「我有朋友開美容院，有朋友做美甲，又有朋友係做健身教練，其實佢哋都相當艱難，因為呢段時間，尤其係我美容院嘅朋友，佢係無得開工，佢最近買咗部新機去做，機又要供，但係又無得開舖、無客嚟，每個月仲要去供一部機，其實真係相當困難。」

最新影片：