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【社區爆疫】葵興地鐵站萬寧有兩人染疫　張竹君指有爆發風險

社會 17:57 2022/01/23

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（梁偉榮攝）

本港爆發第五波疫情，社區爆發多條傳播鏈，葵涌邨逸葵樓、映葵樓群組，出現大型爆發。衞生署及醫院管理局今日（23日）就新冠病毒個案的最新情況舉行簡報會。食物及衞生局局長陳肇始、衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君、房屋署助理署長（屋邨管理）陸子慧和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者會交代詳情。

張竹君表示，葵興地鐵站萬寧，有員工居逸葵樓確診，今日有另一位同事確診，她指葵興萬寧有爆發，葵興萬寧員工須檢疫，到訪過葵興萬寧的市民須檢測。

另外，新界葵涌三號碼頭萬寧貨倉，有兩宗相關個案，其中一人居映葵樓，另一人疑遭傳染。

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記者：李榮忠

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