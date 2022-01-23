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【昏迷女童】暖心姜糖贈「小濤濤」陪伴天瑜　爸爸播姜濤錄音為愛女打氣

兒童健康 18:40 2022/01/23

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周爸爸帶姜糖所贈的「小濤濤」探望天瑜。

本港6歲女童周天瑜因手術時出現醫療事故，昏迷卧床至今逾20個月。天瑜爸爸一直定期探訪「植物人」女兒，昨日他將姜糖所贈的姜濤公仔「小濤濤」送到女兒手上，指有公仔陪伴她入睡便不用害怕，又播放姜濤的錄音為愛女打氣。

帶「小濤濤」探望愛女

周爸爸昨日（22日）在Facebook群組「天瑜醫療事故關注組」上載一段影片，片中他帶同姜糖所送的「小濤濤」前往醫院探望愛女，並指「小濤濤現在在醫院陪伴着天瑜」。周爸爸溫柔地向天瑜說「爸爸以後擺佢喺度陪你好唔好？」，又播放姜濤的錄音為愛女打氣。

他將「小濤濤」貼近女兒的臉龐，說「今晚佢陪你瞓覺好唔好呀？錫你一啖」，又指有公仔陪伴女兒，她便不用感到害怕。隨後周爸爸將「小濤濤」放在愛女懷內，替她蓋好被子，又摸了摸她的面頰。

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最新家庭台影片：

聽姜濤歌曲現罕見反應

周爸爸過往曾在天瑜耳邊播放姜濤的歌曲《蒙著嘴說愛你》，天瑜最初反應正常，之後眼睛開始輕微眨動，頭頸部一度輕微轉向右，又哼了一下。爸爸問她「你想唱歌嗎？」，她的眼睛有更大轉動，令爸爸感驚喜。

姜濤早前表示，自己一直通過報導關注天瑜的狀況，又主動聯絡周爸爸，錄語音訊息為他們打氣，更承諾有機會到醫院唱歌給天瑜聽。

哥哥希望天瑜快啲好返，加油！我哋都會一直關注佢。姜濤哥哥有時間來探你，快啲好返，我親口唱隻歌畀你聽。

遇醫療事故變植物人

6歲女童周天瑜於3年前確診患上橫紋肌肉瘤（第四期），在接受化療後情況一度好轉，腦內腫瘤縮小至可接受手術切除，惟去年於瑪麗醫院進行手術期間出現醫療事故，家人指出院方疏忽包括手術中延誤了給病人輸血長達48分鐘。當時4歲的天瑜在2020年5月手術後至今仍是全身癱瘓，昏迷不醒，成了植物人。

天瑜術後卧床至今約20個月，醫生評估天瑜情況屬嚴重智障，目前仍然全身癱瘓，其家人正追究涉事的瑪麗醫院及香港兒童醫院。

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責任編輯︰王明芳

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