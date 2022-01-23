【葵涌邨爆疫】葵涌邨清潔工隔離檢疫　樓層垃圾堆積如山無人清

▲ 從照片中可見，垃圾堆積如山。（社交媒體群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」圖片）

本港爆發第五波疫情，葵涌邨逸葵樓及映葵樓出現大型爆發，居民須禁足5日，惟原負責清潔的約50名工人需要檢疫，清潔人手不足，導致不少樓層升降機大堂的垃圾桶爆滿，垃圾桶旁的垃圾堆積如山，而未有人打理，衛生情況惡劣。從社交網站群組「葵青講場」的照片可見，供給居民的飲品及飯盒箱與垃圾更只有約3格地磚之隔。

▲ 照片中可見供給居民的飲料等與垃圾只有數格距離。（社交媒體群組「葵青講場」圖片）

在社交網站群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」有網民揶揄「唔知儲到第5日。仲有無位企等𨋢」及「想唔傳播病毒都幾難」等。

房屋署助理署長（屋邨管理）陸子慧回應葵涌邨垃圾問題時表示，希望市民明白圍封大廈檢測是無先例、以及有難度，而早前負責大廈清潔承辦商的清潔工人，不少都已經到檢疫中心檢疫，的確對大廈的清潔有影響，已安排另一個承辦商負責大廈清潔，相信情況會有所改善。

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記者：黃小冰