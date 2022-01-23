【新冠肺炎】環境樣本呈陽性　銅鑼灣I Love Rabbit納強檢

▲ 銅鑼灣寵物店I Love Rabbit再多1個環境樣本呈陽性，讓店遭納入強制檢測公告。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（23日）新增140宗確診個案，創第5波疫情以來新高，中心公布與寵物店及貨倉相關的最新化驗結果，銅鑼灣利園山道寵物店「I Love Rabbit」再多1個環境樣本呈陽性，為審慎起見，上述地點會被納入強制檢測公告，任何在1月7至18日期間曾身處上址人士，須在指定日期接受強制檢測，該處員工已被安排到檢疫中心進行強制檢疫。

中心表示，與寵物店相關的陽性檢測個案至今累計13宗，包括4宗新增個案13154、13157、13267及13281；而截至今日晚上，中心在有關寵物店及貨倉採集共738個環境樣本的檢測已完成，當中共35個呈陽性。

至於今日公布新增的102宗確診和38宗無症狀感染個案，中心指當中涉及63男77女，年齡介乎2個月至90歲；當中包括15宗輸入個案、112宗與輸入個案有流行病學關連個案、4宗本地個案，及9宗與本地個案有流行病學關連的個案；133宗涉及變異病毒株的感染，6宗的變異病毒株檢測結果待定，餘下1宗病毒量不足以進行變異病毒株檢測。本港至今累計確診個案13,034宗，由1月1日起計的無症狀感染個案和復陽個案分別為248宗和4宗，即累計陽性檢測個案共有13,286宗。

而過去14天（即1月9至22日）累計報告244宗新型冠狀病毒的陽性檢測個案，95宗為與輸入個案有流行病學關連，8宗為本地個案，10宗為與本地個案有流行病學關連個案，其餘均為輸入個案。



此外，根據公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認早前公布的個案13077、13078、13080至13084、13089、13091至13095及13097至13099均帶有需要關注的變異病毒株Omicron。連同上述個案，香港至今共錄得533宗涉及Omicron的個案。

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責任編輯：馮琪雅