【新冠肺炎】本港爆疫兩周年　衞生署感謝前線醫護兩年來抗疫貢獻

▲ 衞生署衞生防護中心今日公布新增140宗確診個案，創第5波疫情以來新高。（資料圖片）

今日（23日）適逢本港爆疫兩周年，衞生署衞生防護中心今日公布新增140宗確診個案，創第5波疫情以來新高，中心晚上發稿公布最新疫情時提及，香港於2020年1月23日出現首宗輸入個案，距今剛好兩年，衞生署感謝前線醫護人員和署方全體員工兩年來為抗疫的辛勞付出和貢獻，亦感謝全港市民齊心配合政府的各項防疫措施。

中心強調全球疫情仍然非常嚴峻，涉及傳染性更高的變異病毒株個案不斷上升，呼籲市民繼續為保障自己和家人的健康，同心抗疫。

中心今公布新增140宗確診個案，創第5波疫情以來新高，本港至今累計確診個案13,034宗，由1月1日起計的無症狀感染個案和復陽個案分別為248宗和4宗，即累計陽性檢測個案共有13,286宗。至於本港第5波疫情出現的變種病毒Omicron，香港至今共錄得533宗涉及Omicron個案。

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責任編輯：馮琪雅