【新冠肺炎】卡塔爾航空多哈航班禁飛香港14天　即日起至2月5日生效

▲ 卡塔爾航空多哈航班即日（23日）起禁飛香港14天。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（23日）公布，卡塔爾航空營運客機即日起禁止從多哈着陸香港14天，直至下月5日。

中心表示，由於卡塔爾航空營運於1月21日由卡塔爾多哈飛抵香港的航班（QR818），有11名乘客經抵港檢測呈陽性，衞生署遂引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止卡塔爾航空營運的客機，在1月23日至2月5日期間從多哈着陸香港。

中心今日公布本港新增140宗新冠肺炎確診個案；至於需要關注的變異病毒株Omicron，香港至今共錄得533宗個案。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：馮琪雅