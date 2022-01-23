【SEN】逾9成家長批中小學SEN支援不足　坊間訓練治療服務平均收費約800元

▲ 社協調查顯示，逾9成就讀中小學的SEN學童家長均認為學校相關支援不足。（社協提供）

第5波疫情下全港學校再度暫停面授課堂，有特殊教育需要（SEN）學童支援更顯重要，有調查顯示，逾9成就讀中小學的SEN學童家長均認為學校相關支援不足，由非牟利機構提供的部分支援和訓練服務收費昂貴，部分服務每節平均收費逾800元，令基層SEN家庭難以負擔，社協促請政府增加相關支援。

社協特殊教育需要子女關注組於去年6至9月進行網上問卷調查，訪問311名確診SEN兒童家長，全部來自基層庭。87.5%受訪家長認為最需要的支援服務是學習支援，如功課輔導和補底班等；其次是子女訓練服務（74.3%），如言語訓練、大小肌肉訓練、專注力訓練和社交訓練等；被問到照顧SEN子女的最大困難，81.4%家長稱是無法負擔興趣班學習費用，子女學業問題、管教問題及子女情緒問題，亦各佔逾7成。

社協指，據家長反應，9類SEN兒童之中，若屬讀寫障礙、發展遲緩或自閉症（非亞氏保加），如升上小學或中學普遍學業成績不理想；疫情前學校雖有提供功課輔導班，但通常人手比例均低於1：8，導師無法兼顧兒童的特殊教育需要，即使SEN兒童參加校內功輔班，但仍經常無法完成功課；疫情期間部分學校停止功輔班或改用線上功輔班，但網上課程學生專注力有限，特別是有專注力不足或多動症的兒童，而導師更難兼顧SEN兒童的需要；而社區中的收費學習或功輔班，每節收費介乎100至200元，平均收費161元，每月以4節計則需644元。

近6成SEN子女家長坦言，無法負擔坊間的SEN訓練服務費用；逾8成受訪照顧者較依賴由社協（43.4%）或學校提供的相關訓練及治療服務（40.8%），僅27.3%受訪者會選擇社協以外的非牟利機構服務，75.6%照顧者認為相關服務收費太貴。

社協遂於去年10至12月期間蒐集15間主要營運機構所提供的SEN支援服務收費，發現無論是專業治療，訓練服務或是評估，均收費昂貴，基層家庭甚至無法負擔每45鐘或小時服務。如果基層SEN兒童每周參加1節、每月4節，則需要至少800至3,000元訓練費用。社協指，對於每月家庭收入不超過15,000元，仍需繳交約5,200租金的基層家庭來說，是絕對無法負擔相關費用。

除社交訓練相對便宜約每節收費200至300元外，社協指其他專業訓練服務收費均非常昂貴，最貴是職業治療服務每節平均816元；其次為教育及臨床心理服務每節750元；職業治療服務每節734元；言語治療每節730元；發展性障礙服務每節645元；讀寫訓練每節545元；感統服務每節525元；輔導服務每節463元；專注力訓練每節379元，綜合訓練每節375元；是次調查中只有約16%的家長會在除社協以外的非牟利機構獲取服務。

此外，受訪SEN家庭子女，就讀中、小、幼比率各佔14.1%、60.5%及23.2%；當中93.12%小學家長及94.61%中學家長均認為學校支援服務不足，不滿比率高於幼稚園家長的84%。

社協建議檢視非牟利機構為SEN兒童提供的服務收費問題，提供廉價或免費服務，並檢討自負盈虧資助模式，增加津助服務予服務提供機構，讓基層家庭受惠；完善學前兒童至學齡階段的過渡政策；正視融合教育下「校本支援」局限性，採用「人本」和「校本」雙軌制協助學齡SEN兒童，改善融合教育，以及增加對SEN兒童照顧者支援等。

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責任編輯：馮琪雅