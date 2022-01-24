【零電費挑戰】林超英貼“零”電費單贏消費券　家中有齊電器靠4絕招慳電

▲ 由於有政府資助電費的全港安排，林超英表示過去兩年都是零電費。(林超英fb圖片)

前天文台台長林超英出名慳電，在政府發放全港電費資助下，不但過去兩年都是零電費，最新出post更因為用電量夠低，拿到電力公司的消費券「獎勵」。而他貼出最新電費單顯示，最近兩個月只用電192度，即平均每天用電3.2度，家有兩口，每人每天1.6度。

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林超英慳電秘訣並不是減用電器，他說家中有齊雪櫃、電熱水煲、洗澡熱水、洗衣機、乾衣機、焗爐、蒸爐、微波爐、多士爐、攪拌機、洗碗碟機、風筒、電腦、電視、數據機（modem）等等，最少15部電器產品，均是現代人所需，顯示他用電雖少，也絕不用降低生活質素。

因為我家用電量夠低，以最近的電費單為例，兩個月用192度，平均每天3.2度，家有兩口，每人每天1.6度。

慳電關鍵只在「慎用」二字，方法亦十分簡單，他舉出4大慳電秘訣如下：

多利用天然氣流，用風扇而盡量少用空調；

用一級能源標籤電器；

所有電器不待機和不用則關電源（包括modem）；

夏天不用熱水洗澡等。

由於有政府資助電費的全港安排，過去兩年都是零電費。

林超英鼓勵港人，來年檢視家裏的用電情況：「向每人每天兩度電的目標進發，願望明年你也會得到消費券。」

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯 李志強

