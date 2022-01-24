【創新科技】創科基金去年撥款40億　5年升2倍  

▲ 創新科技署署長潘婷婷總結政府過去幾年投放大量資源於創科發展，包括推動研發、培育人才、支援科技初創企業等。（陳永康攝）

政府過去幾年投放大量資源於創科發展，「創新及科技基金」撥款數字去年創新高，實際支出達40億元，較2017年增加2倍；而政府早前推出「科技券」政策，向每間企業提供最多60萬元資助，批出資助亦由3,170萬元增至去年5.9億元，增長近18倍。

創新科技署署長潘婷婷指出，疫情下，科技券計劃更受歡迎，而由於申請數量多，創新科技署在去年6月已委託生產力促進局擔任科技券秘書處，有助加快批核。

根據創新科技署數字，創新及科技基金去年的實際支出約40億元，與2017年的13.3億元比較，增長逾2倍。基金在2021年共收到超過1.13萬宗申請，當中8,960宗已經批出；較2017年3,000宗申請批出1,500宗，分別增加2.8倍及5倍。

科技券受歡迎 去年申請逾5千宗

為了推動科技應用，政府早前推出科技券政策，以政府、公司三比一配對模式，向每間企業提供最多60萬元資助。疫情下，科技券的申請數目及批出資助亦有明顯增長，由2017年的577宗升到2021年的5,108宗，批出資助亦由3,170萬元增至5.9億元，增長近18倍。潘婷婷稱，計劃受歡迎，而由於申請數量多，創新科技署在去年6月已委託生產力促進局擔任科技券秘書處，料到今年中批核狀況應該會較理想。

此外，疫情下政府還推出「遙距營商計劃」，支援企業在疫情期間可以透過資訊科技，繼續營運。政府迄今共批出25,744個申請，涉及超過2.1萬間企業，當中95%是中小企，資助總額約17億元。不過，早前有企業曾指申請後遲遲不獲批，潘婷婷解釋，原本只預計約3,000間企業申請，沒料計劃極受歡迎，最終共收到3.8萬宗申請，她承認初期人手確實難以應付需求，不過現時已經解決。

遙距營商計劃 資助總額17億

政府「創科創投基金」在2018年第三季起與6個風險投資基金，以政府、共同投資夥伴1︰2的配對比例共同投資本地初創企業，迄今基金投資了1.8億元於23間本地創科初創企業，涵蓋提供供應鏈管理、電子商貿、金融科技等業務，吸引約15.7億元的私人資金。潘婷婷說，基金分擔了其他風險投資的風險，令投資夥伴更有信心。她說在疫情下，並無投資夥伴撤出，又透露目前政府投資方面並無虧蝕。

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本報記者 袁澍