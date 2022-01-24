【創新科技】30宗申請再工業化資助　鼓勵在港設智能生產綫

▲ 創新科技署共收到30宗申請再工業化資助，鼓勵在港設智能生產綫。政府新聞處圖片

「再工業化」近年成為熱門話題，政府亦積極推動。疫情期間，政府推出「再工業化資助計劃」，資助生產商在香港設立創新智能生產綫。截至2021年底，創新科技署共收到30宗申請。署長潘婷婷稱，高端製造業都願意將生產綫靠近研發源頭，署方亦接觸到不少港商有意申請計劃，在本港設立生產綫。

政府在2020年7月推出再工業化資助計劃，政府與企業以1︰2的配對形式資助生產商在港設立生產綫，上限為1,500萬元。收到的30宗申請，包括生物科技、食品製造及加工、醫療器材、納米纖維等行業，總資助額達1.53億元。

潘婷婷表示，政府會繼續在基建、人才、資金、技術與科研等方面創造有利條件，希望可以吸引新技術及智能生產為基礎的先進製造業。她指本港不少研發中心、大學都從事不少科研項目，相信高端製造業亦願意將生產綫設在研發源頭。她又認為本港稅制簡單、法制健全，加上社會趨於穩定，都吸引港商申請，她說：「一切向好，所以對我們來說也是一個好的訊號，好鼓舞。」

投資研發回贈 促公私營合作

她舉例，食品生產商「日清食品有限公司」在大埔創新園廠房建立了一條全新的即食麵產品智能生產綫，引入包括自動化、機械人技術、智能傳感器等，增加產能。本地亦有科技公司，將在先進製造業中心建立兩條製造納米纖維過濾材料的智能靜電紡絲生產綫，投產後每年可生產的納米纖維材料達300噸，以供應全球市場。

此外，「投資研發現金回贈計劃」亦是再工業化下一重點措施，計劃為本地企業提供相當於研發開支40%的現金回贈，以此鼓勵企業與本地公營科研機構加強合作。她說，由2017至去年底，共有750間公司獲批，回贈金額達6.4億元。展望2022年，潘婷婷指署方會透過中短長期增加土地支持創科發展，包括科學園計劃、新田科技城、馬料水填海計劃等；亦會支持更多本地科創企業發展。

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記者 袁澍