【奪命火警】大埔新興花園火警釀一對母子死亡　警方指墮樓男子疑曾燃點物品

▲ 大埔警區重案組正調查案件。（資料圖片）

大埔新興花園昨日（23日）發生奪命火警，釀成一對母子死亡【下一頁】。警方今日（24日）表示，正調查昨日在大埔發生的一宗誤殺及自殺案，案中一名31歲男子及其62歲母親死亡。

警方指，昨日凌晨約3時40分，接獲報案指大埔安埔里一個單位起火並冒出濃煙，另有一名男子倒臥於安埔里一平台，懷疑他從高處墮下。接報到場後，該名31歲男子倒臥在大廈一個平台，他頭部嚴重受傷，現場被證實死亡。消防其後破門進入起火單位並將火救熄，並發現一名62歲女子倒臥於睡房內。該名女子手部嚴重受傷，她昏迷被送往雅麗氏何妙齡那打素醫院救治，於凌晨4時48分被證實死亡。

警方稱，初步調查顯示，該名31歲男子於單位內懷疑企圖自殺並曾燃點物品，其後從該單位墮下，稍後將安排驗屍，以確定兩名死者的死因。事件中約有250名住戶自行疏散到安全位置。



大埔警區重案組正調查案件。

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責任編輯：余思嵐