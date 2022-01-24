【香港製造】手作針織小動物登陸荔枝角 營造冬日暖笠笠氣氛

無論你有否關注今年的東京奧運，相信大家對英國「跳水王子」兼奧運獎牌得主Tom Daley在觀眾席上針織的畫面也記憶猶新吧！近日這股手作針織風潮更加捲到香港荔枝角，一隻隻可愛的針織小動物，掛在D2 Place一期對出的長荔街和長義街的欄杆上，為凍冰冰的冬天增添一份暖意。

慈善基金x本地匠人 將冬日暖意帶到每個角落

這次活動名為「Yarn Bombing @ SSP」，並由羅氏集團慈善基金牽頭，夥拍羅氏針織、香港紡織業聯會、香港羊毛化纖針職業廠商會全力支持，誠邀針織匠人「LYH手作」和針織品牌「hoopla」參與，在深水埗民政事務處協助下，以100%香港製造的手工針織動物裝飾，粉飾荔枝角街頭。

活動的所有針織裝飾，均由人手一針一綫製作，絕對是100%香港製造。匠人手下創作出貓頭鷹、獅子、熊仔、豬仔等可愛動物，冷綫更營造出暖意洋洋的冬天！

▲ 所有針織動物裝飾均由人手一針一綫製作而成，豬仔、熊仔等可愛動物立刻活靈活現。

本地手作品牌 成活動首個合作單位

值得一提的是，活動特意邀請本地手作品牌「LYH手作」參與活動，原來之前已與活動主辦方結下緣分！

香港手作文化盛行，培育出一群本地手作匠人和品牌，而羅氏集團旗下的「香港掂檔」時常舉辦各類文化活動，包括在荔枝角D2 Place舉辦週末市集，吸引手作品牌參與，推動香港文創產業。自2018年起，羅氏集團更與D2 Place合辦「香港掂檔十大匠人選舉」，表揚出色的創意品牌。

「LYH手作」就是「香港掂檔十大匠人選舉2021」的80個入圍創意品牌之一，早前亦參加了「香港掂檔創意市集」，更因與D2 Place結下緣分，成為「Yarn Bombing @ SSP」的首個合作單位。

群策群力 滙聚各界支持

「Yarn Bombing @ SSP」希望利用色彩繽紛的針織裝飾點綴深水埗區，將fashion元素帶到每一個角落。活動不但可以滙聚社區各界人士，更可以讓本地設計師包括Wayne Lo、Kit Lee、Ping Tong和Tsz Cheung展露創意，一起推動時裝文化交流。

活動更獲社會各界支持，包括商界、香港理工大學、香港城市大學；當區區議員、城市大學和理工大學教授、香港羊毛化纖針織業廠商會代表均曾親臨現場參觀支持。

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「Yarn Bombing @ SSP」希望利用色彩繽紛的針織裝飾點綴深水埗區，更獲社會各界支持。

活動資訊

日期：即日起至2022年12月31日

地點：D2 Place一期對出長義街及長荔街（荔枝角港鐵站D2出口）

(特約)