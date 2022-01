【心穎慶生】黃心穎罕有亮相賀33歲生日　與姊姊黃心美黃心妙合照慶祝

黃心穎自2019年4月,被爆與許志安在車廂偷食的「安心事件」後形象插水,黃心穎之後被TVB雪藏,到今復出無期。

以前活躍於社交平台的黃心穎,近年生活十分低調,自去年1月23日32歲生日在社交網上載生日照後,之後幾乎1年「潛水」沒有更新IG,到去年聖誕節才上載一張愛犬與家中聖誕樹照片賀聖誕,不過她沒有在照片出現。

心穎與姐姐慶生

昨晚(1月23日)黃心穎在33歲生日的日子,在IG上載兩張照片,一張是她笑容燦爛地捧住生日蛋糕的照片,另一張是她與大家姐黃心美和二家姐黃心妙合照,寫道:「Thank you all 🎂🙏🏻🥰 and wish you all well too, it’s been a long time. 🌹」

其實黃心穎共有四姊妹,今次三家姐黃心慧未有同場。從相中所見,她比以前清減,精神不俗。至於二家姐黃心妙亦分享三姊妹的合照,寫道:「Happy Birthday to 小B #唔講以為狗仔生日 #要健康快樂喔 #sisters #還是缺一」

當日「安心事件」爆出後,黃心穎一度離港,然後在2019年12月14日回來。返港後,與樂隊Rubberband成員泥鯭(黎萬宏)過從甚密傳出緋聞,二人未有承認戀事。

她亦一直沒有出席任何公開活動,但曾被目睹與RubberBand成員黎萬宏(泥鯭)外出放狗,又曾與家姐黃心美到慈山寺出席法會。