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【心穎慶生】黃心穎罕有亮相賀33歲生日　與姊姊黃心美黃心妙合照慶祝

娛樂 09:37 2022/01/24

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熱門 IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

黃心穎自2019年4月，被爆與許志安在車廂偷食的「安心事件」後形象插水，黃心穎之後被TVB雪藏，到今復出無期。

以前活躍於社交平台的黃心穎，近年生活十分低調，自去年1月23日32歲生日在社交網上載生日照後，之後幾乎1年「潛水」沒有更新IG，到去年聖誕節才上載一張愛犬與家中聖誕樹照片賀聖誕，不過她沒有在照片出現。

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心穎與姐姐慶生

昨晚（1月23日）黃心穎在33歲生日的日子，在IG上載兩張照片，一張是她笑容燦爛地捧住生日蛋糕的照片，另一張是她與大家姐黃心美和二家姐黃心妙合照，寫道：「Thank you all 🎂🙏🏻🥰 and wish you all well too, it’s been a long time. 🌹」

其實黃心穎共有四姊妹，今次三家姐黃心慧未有同場。從相中所見，她比以前清減，精神不俗。至於二家姐黃心妙亦分享三姊妹的合照，寫道：「Happy Birthday to 小B #唔講以為狗仔生日 #要健康快樂喔 #sisters #還是缺一」

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當日「安心事件」爆出後，黃心穎一度離港，然後在2019年12月14日回來。返港後，與樂隊Rubberband成員泥鯭（黎萬宏）過從甚密傳出緋聞，二人未有承認戀事。

她亦一直沒有出席任何公開活動，但曾被目睹與RubberBand成員黎萬宏（泥鯭）外出放狗，又曾與家姐黃心美到慈山寺出席法會。

撰文 : TOPick柴犬出動

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