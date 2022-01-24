【新冠肺炎】葵興地鐵站萬寧有兩人染疫　萬寧指進行徹底消毒及安排同事檢測

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨天（23日）表示，葵興地鐵站萬寧有兩人染疫，有爆發風險【下一頁】。

萬寧今日指，得悉有同事確診或初步確診新冠病毒，立刻安排專業清潔公司進行徹底消毒清潔、確認密切接觸者、安排相關同事進行檢測，靈活安排調動分店或工作崗位同事，對公眾及顧客公布相關事件詳情等，同時亦緊密與政府部門溝通和配合。

萬寧表示，有兩名任職葵興港鐵站萬寧分店的同事，其中一名為推廣員及一名貨倉同事確診新冠病毒，該三名同事之最後上班日期為本月21日，已安排專業清潔公司為同事工作及有接觸的工作範圍進行徹底清潔及消毒。而與葵興港鐵站分店確診同事有密切接觸的8位同事，將按衞生署指示進入檢疫中心接受檢疫。

萬寧正積極與政府部門就有關確診貨倉同事的安排進行緊密溝通並在等候衞生署進一步發放資訊前，安排同事進行病毒檢測及在家隔離，及有初步確診的海關人員曾在本月19日短暫到訪萬寧大埔分店。安排專業清潔公司為相關店舖進行徹底清潔及消毒，所有相關同事已獲安排接受病毒檢測。

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責任編輯：余思嵐