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【新春2022】皇室堡 x 文地貓推出「喵聲報喜新春遊」 貓奴必到5大打卡位賀新春

休閒消費 09:47 2022/01/24

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皇室堡 x 文地貓 「喵聲報喜新春遊」，市民不妨去行個虎年大運。

虎年臨近，各商場亦推出應節裝飾吸客。皇室堡則聯乘人氣插畫家文地貓打造「皇室堡 x 文地貓 喵聲報喜新春遊」，由即日起至2月20日設5大打卡位伴大家虎年行大運，屆時除了文地貓首次化身成老虎造型恭候大家之外，更帶上一眾貓星人包括笨薯、米高、多爺及象廚來陪大家過虎年，並有市集來等著你打卡，貓奴們不容錯過。

    點擊圖片放大
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除了為大家呈獻5大打卡位之外，另設有文地貓期間限定店，打卡同時購得可愛盞鬼的文地貓產品，行大運新春市集，除了發售多款寵物賀年用品及手工產品，貓店長亦有機會神秘現身與一眾粉絲見面；皇室堡更為大家準備了「喵」年禮遇迎新歲陪大家拜年，包括「喵」年利是封、「喵」年揮春及「喵」年祈願繪馬，文地貓亦將舉行「金筆一揮」簽名會會粉絲，搞作多多。

「喵」年禮遇迎新歲，有祈願繪馬及「喵」年揮春出售。 (相片來源︰皇室堡)

「喵」年禮遇迎新歲　推出多款禮遇 

今個新年一於由文地貓、多爺、笨薯及米高陪大家過個肥年！原來他們搖身一變成為了皇室堡精心為大家準備的「喵」年禮遇迎新歲，當中包括盞鬼而不失高貴的熨金「喵」年利是封、心想事成「喵」年祈願繪馬及趣緻十足的「喵」年揮春，為大家帶來滿滿的祝福，無論收藏定送出均是首選！由即日起，WINDSOR CLUB會員於場內消費滿指定金額即可換領，絕對是今年貓奴必換Checklist 之一！

文地貓期間限定店，有多款萌貓手信選擇。(相片來源︰皇室堡)

皇室堡 x 文地貓 喵聲報喜新春遊

日期：即日起至2月20日
時間：12nn至9pm
地點：皇室堡地下中庭
#實際活動時間或因配合其他活動而延遲，或因其他關係而變動，請留意場內告示或於地下顧客服務中心查詢。 

記者︰馮柏偉

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